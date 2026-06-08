Θα τοποθετηθούν για τις αλλαγές που αφορούν τη Δικαιοσύνη.

Τις απόψεις τους για κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με τη Δικαιοσύνη θα εκφράσουν οι δικαστικοί λειτουργοί σε όλη τη χώρα, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί από το πρωί της Τρίτης, 16 Ιουνίου έως το μεσημέρι στις 15.00, της Πέμπτης 18 Ιουνίου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά από σχετική απόφαση που πήρε η Γενική τους Συνέλευση, τον περασμένο Δεκέμβριο, καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία ενόψει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, της επίσημης έναρξης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τα ερωτήματα για τα οποία θα κληθούν να πάρουν θέση οι δικαστές είναι:

1ο θέμα: Τρόπος επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης

1. Να αναθεωρηθεί το άρθρο 90 παρ. 5 Σ, και να θεσπισθεί διαδικασία δεσμευτικής προεπιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το Δικαστικό Σώμα εκ της οποίας οι τρεις επικρατέστεροι για κάθε θέση θα τίθενται προς κρίση από ειδική επιτροπή της Βουλής που θα λαμβάνει την τελική απόφαση, είτε:

1α) με προεπιλογή από το σύνολο του Δικαστικού Σώματος

1β) με προεπιλογή αποκλειστικά από τα μέλη των Ανωτάτων Δικαστηρίων

1γ) με προεπιλογή από όσους έχουν το βαθμό του εφέτη και αντίστοιχο ή ανώτερο.



2) Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 90 παρ.5 Σ και η επιλογή της ηγεσίας να γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με διαδικασία που θα διαμορφώνεται από τονεκάστοτε νομοθέτη με τυπικό νόμο ως ισχύει σήμερα.

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2ο θέμα: Ανώτατα όρια αφυπηρέτησης

1. Να διατηρηθούν τα όρια αφυπηρέτησης ως ορίζονται σήμερα στο άρθρο 88παρ.5 Σ, ήτοι: ως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.



2. Να αναθεωρηθεί το άρθρο 88παρ.5 Σ και να αυξηθούν τα όρια αφυπηρέτησης κατά τρία (3) έτη, ήτοι ως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, με τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας τους και όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους.

3ο θέμα: Ανάληψη δημοσίων θέσεων μετά την αφυπηρέτηση

1. Να αναθεωρηθεί το άρθρο 89 και να απαγορευθεί σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να αναλαμβάνουν για οποιοδήποτε λόγο δημόσιες θέσεις επί 3 έτη μετά την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα, οι οποίες τους ανατίθενται από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία.

2. Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 89 του Σ και να μην υπάρχει περιορισμός σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από το δικαστικό Σώμα να αναλαμβάνουν δημόσιες θέσεις που τους ανατίθενται από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία

4ο θέμα: Δίωξη μελών της κυβέρνησης

1. Κατάργηση του άρθρου 86 Σ που αφορά την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Βουλής. Η αρμοδιότητα να ανήκει εξ ολοκλήρου στην τακτική Δικαιοσύνη, όπως νόμος ορίσει.

2. Διατήρηση της διάταξης του άρθρου 86 Σ περί της δίωξης των μελών της κυβέρνησης ως έχει με αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής.

5ο θέμα: Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας

1. Διατήρηση του διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων.

2. Κατάργηση του διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων με ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδικό (συνταγματικό) Δικαστήριο.