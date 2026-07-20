Tι εντόπισαν οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ και αποφάσισαν την ανάκληση της επίμαχης κουτάλας.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ γνωστοποιεί την ανάκληση βαθιάς κουτάλας σούπας. Ειδικότερα,καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν “κουτάλα σούπας casa mania”, με κωδικό είδους (Item No) 15351 , προέλευσης Κίνας η οποία εισάγεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ. ΜΟΝΟΣ Κ. Α.Ε. (Ζήνωνος 10, Τ.Κ. 19441, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου) και διανέμεται από την επιχείρηση DEDEMAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (πρώην PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), με έδρα επί της Πειραιώς 176, Τ.Κ. 17778, Ταύρος ,να μην το χρησιμοποιήσουν καθώς ο ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία του προϊόντος και μετά από εξέταση από το Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε ότι η κουτάλα είναι μη συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας λόγω υπέρβασης του ορίου μετανάστευσης των πρωτοταγών αμινών. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Αυτή είναι η κουτάλα που ανακαλείται