Την Δευτέρα ο πρωθυπουργός συγκαλεί Κ.Ο., 24 και 25/7 η Βουλή συζητά και 27/7 ψηφίζει!

Η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση – όπως έχουμε γράψει- έχει καεί , ήδη, από την προθέρμανση.

Αφού κανένα κόμμα δεν συναινεί με τη Ν.Δ. εκτιμώντας ότι ο Κ. Μητσοτάκης εργαλειοποίησε το Σύνταγμα για προεκλογικούς λόγους. Απόδειξη ότι κανείς δεν ασχολείται με τις συνεδριάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βουλή. Και οι οποίες όπου να ναι τελειώνουν.

Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει στο θέμα θέλοντας να εκθέσει την αντιπολίτευση. Έτσι την Δευτέρα ο Κ. Μητσοτάκης συγκαλεί Κ.Ο. με αφορμή το πέρας της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Και ο Πρόεδρος της Βουλής βάζει τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια για το ίδιο θέμα.

Έτσι 24 και 25 Ιουλίου η Βουλή θα συζητήσει για τα αποτελέσματα της Επιτροπής και την Δευτέρα 27 Ιουλίου θα κληθεί να ψηφίσει. Και όλα αυτά άνευ ουσίας αφού το αποτέλεσμα είναι γνωστό.

Άλλη μία ευκαιρία για ευρύτερες συναινέσεις χάθηκε. Και πως θα γινόταν αλλιώς αφού ποτέ μέσα στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Ν.Δ. δεν μπήκαν οι βάσεις για μια αληθινή προσέγγιση της αντιπολίτευσης.

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Ε.Σ.