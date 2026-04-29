Μετά από εβδομάδες εγκλωβισμού, η φάλαινα απομακρύνεται από τα ρηχά νερά σε μια κρίσιμη επιχείρηση που κρατά τη Γερμανία, και όχι μόνο, σε αγωνία.

Μετά από περισσότερο από έναν μήνα αγωνίας, η περιπέτεια της μεγάπτερης φάλαινας που είχε εγκλωβιστεί σε ρηχά νερά στις γερμανικές ακτές μπαίνει σε καθοριστική φάση, καθώς ειδικά διαμορφωμένη φορτηγίδα την απομάκρυνε από τα γερμανικά ύδατα με κατεύθυνση τη Βόρεια Θάλασσα.

Η επιχείρηση διάσωσης, που κορυφώνεται ύστερα από διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες απεγκλωβισμού, κρατά στραμμένο το ενδιαφέρον ολόκληρης της Γερμανίας, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται λεπτό προς λεπτό.

Η φάλαινα οδηγήθηκε μέσα στη δεξαμενή της φορτηγίδας την Τρίτη (28/04), στο πλαίσιο μιας αποστολής που χρηματοδοτήθηκε από δύο Γερμανούς επιχειρηματίες. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί θαλάσσιας ζωής κράτησαν αποστάσεις από την επιχείρηση. Επιτροπή ειδικών της International Whaling Commission εκτίμησε ότι τέτοιου είδους σχέδια έχουν καλή πρόθεση, αλλά το ζώο φαίνεται «σε σοβαρά επιβαρυμένη κατάσταση και απίθανο να επιβιώσει ακόμη και αν μεταφερθεί σε βαθύτερα νερά».

{https://x.com/AFP/status/2049477202723402013}

Παρά την ανησυχία για την τύχη της φάλαινας, όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση εξέφρασαν ενθουσιασμό για την επιτυχία της.

Κεντρικό πρόσωπο της προσπάθειας έχει αναδειχθεί ο Τιλ Μπάκχαους, υπουργός Περιβάλλοντος του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Πομερανίας. Χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, σημειώνοντας ότι αποτελεί «παράδειγμα για τη Γερμανία για το τι μπορεί να επιτευχθεί».

«Αν όλα πάνε καλά, σε δύο ημέρες θα βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η φάλαινα είναι σε καλή κατάσταση και μάλιστα φέρεται να «τραγούδησε» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι δύο επιχειρηματίες που χρηματοδότησαν τη διάσωση δήλωσαν συγκινημένοι που το ζώο απομακρύνθηκε από τα ρηχά νερά κοντά στο νησί Πέλ, όπου είχε παραμείνει για 29 ημέρες. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαρούμενη είμαι», είπε η Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ, ενώ ο Βάλτερ Γκανζ ανέφερε ότι «δεν έχει προσευχηθεί ποτέ τόσο πολύ στη ζωή του».

Αφού το ρυμουλκό Fortuna B, που μετέφερε τη φάλαινα, εγκατέλειψε τα γερμανικά ύδατα, κατευθύνθηκε μέσω της Βαλτικής Θάλασσας προς τα δανικά ύδατα, με στόχο να κινηθεί βόρεια, γύρω από τις ακτές της Γιουτλάνδης και μέσω του στενού Σκάγκερακ προς τη Βόρεια Θάλασσα.

{https://x.com/AP/status/2049472518025535525}

Το κλίμα ευφορίας ήταν έντονο στην ομάδα διάσωσης από την Τρίτη, όταν η φάλαινα εισήλθε στη φορτηγίδα, και παρέμεινε εμφανές και την επόμενη ημέρα. Ο επικεφαλής της τεχνικής ομάδας, Felix Bohnsack, επαίνεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από το υπουργείο Περιβάλλοντος έως τη γερμανική ένωση ναυαγοσωστών DLRG, αν και προειδοποίησε ότι «δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί όλοι οι κίνδυνοι».

Οι οργανώσεις προστασίας άγριας ζωής εμφανίζονται πολύ πιο απαισιόδοξες για το μέλλον του ζώου. Η «Whale and Dolphin Conservation» εκτιμά ότι η φάλαινα δεν έχει μακροπρόθεσμες πιθανότητες επιβίωσης, επισημαίνοντας ότι έχει υποστεί δερματικές βλάβες λόγω της χαμηλής αλατότητας των υδάτων της Βαλτικής και ότι θα πρέπει να ανακάμψει πλήρως και να μπορέσει να τραφεί μόνη της για να θεωρηθεί επιτυχής η διάσωση.

Πιο αισιόδοξος εμφανίστηκε ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίττερ, ο οποίος δήλωσε ότι το ζώο δείχνει «θέληση για ζωή», αν και τόνισε ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση, της οποίας οι συνέπειες παραμένουν άγνωστες. Το γερμανικό Μουσείο Ωκεανογραφίας προειδοποίησε ότι η φάλαινα διατρέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω της εξασθενημένης της κατάστασης.

Τα προβλήματα της φάλαινας φαίνεται να ξεκίνησαν όταν μπλέχτηκε σε δίχτυα. Αν και εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του περασμένου μήνα, στις 23 Μαρτίου προσάραξε στην παραλία Τίμμεντορφερ στον κόλπο του Λίμπεκ.

{https://x.com/welt/status/2049423983020245326}

Έκτοτε, η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε θέμα έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος στη Γερμανία. Παρά τη δημιουργία καναλιού για να απελευθερωθεί, το ζώο κινήθηκε ανατολικότερα, καταλήγοντας στον κόλπο του Βίσμαρ και τελικά σε ρηχά νερά κοντά στο νησί Πέλ, όπου παρέμεινε μέχρι τη διάσωση της Τρίτης.

Μέλη της ομάδας διάσωσης και γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει στη φάλαινα τα προσωνύμια «Tίμι», από την παραλία όπου εμφανίστηκε αρχικά, ή «Χόουπ».

Αναφερόμενος στις δραματικές στιγμές της επιχείρησης, ο Φέλιξ Μπόνσακ δήλωσε: «Η στιγμή που η Χόουπ μπήκε στη φορτηγίδα ήταν αδιανόητη. Είχαμε δάκρυα στα μάτια, είναι εικόνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Με πληροφορίες του BBC