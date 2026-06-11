Οι παίκτες της «Μάνσαφτ» πήραν την εν λόγω πρωτοβουλία μετά τις έντονες διαμαρτυρίες για το αυξημένο κόστος μετακίνησεις εντός των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026.

Τα έξοδα μετακίνησης 600 φιλάθλων της για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 θα καλύψουν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Γερμανίας, έπειτα από έντονες αντιδράσης για το αυξημένο κόστος μεταφοράς στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης

Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ στις 25 Ιουνίου, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ. Τα εισιτήρια του τρένου από το κέντρο της Νέας Υόρκης προς το στάδιο, τα οποία συνήθως κοστίζουν περίπου 12,90 δολάρια, αυξήθηκαν αρχικά στα 150 δολάρια για τις ημέρες του τουρνουά.

Μετά τις αντιδράσεις, η τιμή μειώθηκε στα 98 δολάρια. Αντίστοιχα, τα εισιτήρια των λεωφορείων, που είχαν αρχικά τιμολογηθεί στα 80 δολάρια, μειώθηκαν τελικά στα 20 δολάρια.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ υποστήριξε ότι οι αυξημένες χρεώσεις οφείλονται στην άρνηση της FIFA να επιδοτήσει το κόστος των μεταφορών.

{https://x.com/TheAthleticFC/status/2064856987175710751}

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Σε ανακοίνωσή της, η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέφερε: «Λόγω του υψηλού κόστους μετακίνησης με λεωφορείο και τρένο στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Γερμανίας αποφάσισαν να προσφέρουν δωρεάν μεταφορά σε 600 φιλάθλους για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων».

Η ομοσπονδία πρόσθεσε ότι ο αρχηγός της «Μάνσαφτ», Τζόσουα Κίμιχ, μαζί με τους συμπαίκτες του, θα καλύψουν εξ ολοκλήρου το κόστος των λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους φιλάθλους από τη Νέα Υόρκη στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, που διεξήχθησαν στη Ρωσία και στο Κατάρ, η μετακίνηση των φιλάθλων στα γήπεδα και στα fan zone ήταν δωρεάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευτεί να προσφέρουν αντίστοιχη διευκόλυνση στο πλαίσιο της συμφωνίας φιλοξενίας που υπεγράφη το 2018.

Ωστόσο, μετά από τροποποίηση της συμφωνίας το 2023, αποφασίστηκε ότι οι φίλαθλοι θα επιβαρύνονται με το πραγματικό κόστος μεταφοράς, γεγονός που οδήγησε στις σημερινές αντιδράσεις και στην πρωτοβουλία των Γερμανών διεθνών να στηρίξουν οικονομικά τους φιλάθλους τους.