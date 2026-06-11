Πρεμιέρα για το Μουντιάλ 2026 απόψε το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική.

Στις 22:00 απόψε το βράδυ (Πέμπτη 11 Ιουνίου) ξεκινά το Μουντιάλ 2026 με τον αγώνα της φάσης των ομίλων ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική (1ος Όμιλος).

Τον αγώνα θα μεταδώσει ταυτόχρονα η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και η ΕΡΤ1, ενώ πριν από το «σφύριγμα» που θα σημάνει την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής στον πλανήτη, θα προηγηθεί η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο Σίτι.

Από την Πέμπτη 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου, δηλαδή για 38 ημέρες, η ΕΡΤ θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Οι αγώνες θα μεταδίδονται live αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, αλλά και μέσω του ERTFLIX.