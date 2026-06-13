Το Μουντιάλ 2026 «ανεβάζει στροφές», με τα πρώτα μεγάλα φαβορί να κάνουν την εμφάνισή τους στα γήπεδα της διοργάνωσης.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η δράση του Μουντιάλ 2026 το Σάββατο (13/06) και Κυριακή (14/06) με σπουδαίες αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων.

Φαβορί όπως η Γερμανία και η Βραζιλία αλλά και υπολογίσιμες δυνάμεις, όπως το Μαρόκο, η Ιαπωνία και η Ολλανδία κάνουν πρεμιέρα στο φετινό Μουντιάλ με σκοπό το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (13/06)

ΗΠΑ – Παραγουάη (4-1)

Εμφατικά ξεκίνησαν στο Μουντιάλ οι Ηνωμένες Πολιτείες , επικρατώντας με 4-1 της Παραγουάης.

Η ομάδα του Ποτσετίνο έδειξε τα διαπιστευτήρια της, παίζοντας κυρίαρχο ποδόσφαιρο καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με τρομερό Μπαλογκάν, ο οποίος σκόραρε 2 τέρματα, οι διοργανωτές έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, σε έναν απαιτητικό όμιλο που περιλαμβάνει Αυστραλία και Τουρκία.

Κατάρ – Ελβετία (22:00)

Το Κατάρ συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε φάση ομίλων Μουντιάλ, μετά την διοργάνωση του το 2022.

Απέναντί του βρίσκει μία ιδιαίτερα οργανωμένη Ελβετία, η οποία παραδοσιακά τείνει να δυσκολεύει κάθε αντίπαλο.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (14/06)

Βραζιλία – Μαρόκο (01:00)

Ένα από τα πιο ελκυστικά ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής φέρνει αντιμέτωπες τη Βραζιλία και το Μαρόκο.

Η «Σελεσάο», πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, ξεκινά το ταξίδι της με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου, ωστόσο απέναντί της βρίσκει μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ανάμεσα στις ανερχόμενες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το Μαρόκο, που εντυπωσίασε με τις πρόσφατες επιτυχίες του σε μεγάλες διοργανώσεις, φιλοδοξεί να βάλει δύσκολα σε ένα από τα μεγάλα φαβορί του τουρνουά και να στείλει από νωρίς μήνυμα ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει ξανά, μετά την ιστορική 3η θέση στο Μουντιάλ 2022.

Αϊτή – Σκωτία (04:00)

Η Σκωτία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 28 ετών.

Οι «Χάιλαντερς» θέλουν να συνδυάσουν την επιστροφή τους με νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στην Αϊτή του γνώριμου στα ελληνικά γήπεδα Φραντζί Πιερό, σε έναν όμιλο όπου συμμετέχουν επίσης η Βραζιλία και το Μαρόκο.

Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ θεωρείται φαβορί, ωστόσο γνωρίζει πως δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες από την πρεμιέρα.

Αυστραλία – Τουρκία (07:00)

Ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της αγωνιστικής διεξάγεται ανάμεσα σε Αυστραλία και Τουρκία.

Πρόκειται για δύο ομάδες με υψηλή ένταση στο παιχνίδι τους και κοινό στόχο την ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση.

Το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη μάχη της πρόκρισης, καθώς αμφότερες γνωρίζουν ότι κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Γερμανία – Κουρασάο (20:00)

Η Γερμανία κάνει την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά την πορεία της προς τις νοκ άουτ φάσεις. Η «Μάνσαφτ», μία από τις πιο επιτυχημένες εθνικές ομάδες στην ιστορία του θεσμού, θέλουν να επιβεβαιώσουν από νωρίς τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο Κουρασάο.

Για το Κουρασάο, η συμμετοχή στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη αποτελεί μια ιστορική στιγμή και τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας.

Η ομάδα από την Καραϊβική θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο παγκόσμιας κλάσης και να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Οι Γερμανοί έχουν τον πρώτο λόγο, ωστόσο το Κουρασάο θα αγωνιστεί χωρίς πίεση, αναζητώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

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Ολλανδία – Ιαπωνία (23:00)

Η αυλαία της Κυριακής πέφτει με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του διημέρου.

Η Ολλανδία, φιναλίστ σε τρεις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου και διαχρονικά μία από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές σχολές, κάνει πρεμιέρα απέναντι στην πάντα επικίνδυνη Ιαπωνία.

Οι «σαμουράι» έχουν εξελιχθεί σε σταθερή δύναμη των Μουντιάλ, έχοντας αποδείξει ότι μπορούν να κοντράρουν και να λυγίσουν ποδοσφαιρικούς γίγαντες. Η αναμέτρηση αναμένεται να προσφέρει υψηλό ρυθμό και έντονο ανταγωνισμό, με τις δύο ομάδες να θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στον όμιλο.

Το Μουντιάλ 2026 μπαίνει πλέον για τα καλά σε ρυθμούς κορυφής, με τις πρώτες μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις να κάνουν την εμφάνισή τους στα γήπεδα της διοργάνωσης.