Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά επιδομάτων. Δείτε αναλυτικά.

Αυξήσεις μαζί με τον νέο κατώτατο μισθό που θα ισχύσει την 1η Απριλίου 2026 θα δοθούν σε μία σειρά επιδομάτων, τα οποία έχουν ως βάση υπολογισμού τον εκάστοτε κατώτατο μισθό και το εκάστοτε βασικό ημερομίσθιο. Εφόσον οι κατώτατες αμοιβές αυξηθούν από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα, στα 920 ευρώ το 2026, τότε θα αυξηθούν επίσης και οι τριετίες και μια σειρά επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του νέου κατώτατου μισθού θα ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, με την ανακοίνωση του ποσού το οποίο θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Το πρώτο που θα αυξηθεί είναι το επίδομα ανεργίας, και μαζί με αυτό θα αυξηθούν και άλλα επιδόματα.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά επιδομάτων, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

- Επίδομα ανεργίας στο 55% του κατώτατου μισθού, από 509,70 σε 540,38 ευρώ.Ημερομίσθιο ανεργίας 20,38 → 21,60 ευρώ.

- Επίδομα αδείας 556,05 → 590 ευρώ.

- Βοήθημα ανεργίας μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 509,07 → 540,38 ευρώ.

- Επίδομα γάμου 10% του κατώτατου, 83 → 87,98 ευρώ.

- Μηνιαίο επίδομα τριετιών 83 → 87,99 ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον – τελικώς – επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: Με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρείς τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

- Μηνιαίο επίδομα μητρότητας για 9 μήνες 7.470 → 7.919,69 ευρώ.

- Επίδομα γονικής άδειας 1.660 → 1.759,9 ευρώ.

- Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη 2.490 → 2.639,8 ευρώ.

- Επίδομα διαθεσιμότητας 83 → 87,99 ευρώ.

- Εποχικό επίδομα οικοδόμων 960,11 → 1.017,9 ευρώ.

- Επίδομα δασεργατών, καπνεργατών κ.λπ. 908,21 → 962,88 ευρώ.

- Επίδομα σμυριδεργατών 1.297,45 → 1.375,55 ευρώ.

- Εποχικό επίδομα καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον τουρισμό 648,72 → 687,77 ευρώ.

- Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων 764,25 → 810,1 ευρώ.

- Βοήθημα θυμάτων βίας 764,25 → 810,1 ευρώ.

- Ειδικό βοήθημα απεξαρτημένων 764,25 → 810,25 ευρώ.

- Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων (30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, 10 για μεταπτυχιακούς).

- Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα).

- Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

- Ασκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

- Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

- Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Παράλληλα αυξάνεται το κόστος πλασματικών ετών. Εκτός από τα επιδόματα η αύξηση του κατώτατου μισθού προκαλεί και επιβαρύνσεις στις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς το ελάχιστο ποσό εξαγοράς συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και ανέρχεται στο 20% του εκάστοτε βασικού μισθού.

Οι ασφαλισμένοι που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους εξαγοράς πλασματικών ετών προλαβαίνουν να αποφύγουν την επιβάρυνση αρκεί να υποβάλουν αίτηση πριν την 1η Απριλίου 2026 που θα ισχύσει η αύξηση του κατώτατου μισθού.