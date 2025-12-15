Για πόσο καιρό είναι τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες ασφαλή για κατανάλωση - Πώς θα αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.

Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες είναι τα δύο πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα στην Ελλάδα και έχουν την τιμητική τους κάθε Δεκέμβριο. Πόσο καιρό, όμως, παραμένουν ασφαλή προς κατανάλωση;

Η απάντηση, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα αποθηκεύετε, αν και γενικά κατά κανόνα οι κουραμπιέδες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τα μελομακάρονα.

Πόσο καιρό κρατάνε τα μελομακάρονα

Τα μελομακάρονα συνήθως παραμένουν νόστιμα και αρωματικά για περίπου 2 εβδομάδες σε θερμοκρασία δωματίου.

Από την άλλη, εάν τα μελομακάρονα είναι πολύ σιροπιασμένα και ιδίως εάν δε φυλάσσονται αεροστεγώς, καλό είναι να καταναλωθούν μέσα σε 10 έως 12 ημέρες, γιατί η υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας.

Εάν θέλετε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους, τότε μπορείτε να τα τοποθετήσετε μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν το κάνετε αυτό, τότε θα παρατείνετε τη «ζωή τους» 1-2 εβδομάδες ακόμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρήσετε μούχλα, δυσάρεστη οσμή ή αλλοίωση στη γεύση ή στην υφή, μην τα καταναλώσετε.

Αν θέλετε να κάνετε τα μελομακάρονα να κρατήσουν για ακόμα περισσότερο, μπορείτε να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτο και να τα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη. Με αυτό τον τρόπο διατηρούνται έως 3-6 μήνες.

Πόσο καιρό κρατάνε οι κουραμπιέδες

Οι κουραμπιέδες, έχουν μεγαλύτερη αντοχή γιατί δεν περιέχουν σιρόπι. Σε θερμοκρασία δωματίου διατηρούνται περίπου 3 εβδομάδες, αρκεί να μην εκτεθούν σε υγρασία.

Όπως και με τα μελομακάρονα, η αποθήκευση είναι το κλειδί για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωή τους: αφού τους βγάλετε από το φούρνο, περιμένετε να κρυώσουν εντελώς και στη συνέχεια αποθηκεύστε τους σε ένα αεροστεγές δοχείο, σε θερμοκρασία δωματίου.

Στην κατάψυξη η διάρκεια ζωής φτάνει έως και τους 3 μήνες, κατά προτίμηση χωρίς την άχνη, την οποία μπορείτε να προσθέσετε μετά την απόψυξη.

Πηγή: healthstat.gr