Οι αγρότες ζητούν δεσμεύσεις για την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων που έστειλαν στον πρωθυπουργό.

Σε θέσεις μάχης παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία της χώρας, μετά το «όχι» που είπαν στον «προσχηματικό διάλογο» με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο έστειλαν αναλυτικά τα αιτήματά τους.

Δείτε εδώ τα μπλόκα που στήνονται σε πραγματικό χρόνο (jodi.graphics)

Ενεργά είναι τα μπλόκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης, του Μπράλου, των Μικροθήβων, της Νίκαιας και των Μαλγάρων.

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ να έχουν παραταχθεί στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και όχι σε γενικό πλαίσιο.

Παράλληλα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα, κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή τη δίκη αγροτών που διώκονται για τα επεισόδια που είχαν γίνει τις πρώτες ημέρες των μπλόκων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους και καταγγέλλοντας τις δικαστικές διώξεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, στην κεντρική πλατεία.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών απ' όλη τη χώρα, αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση.

Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται εν αναμονή της απάντησης του πρωθυπουργού στα αιτήματα που απέστειλε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε το Σάββατο 13/12 στη Νίκαια της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα σε όλη τη χώρα, οι οποίοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να αναμείνουν απάντηση έως και την προσεχή Παρασκευή. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν, σε γενική τους συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 12:00 το μεσημέρι για τέσσερις ώρες, καθώς και από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται εκεί, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών του τελωνείου του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν σε αποκλεισμό οκτώ ωρών, έως τις 20:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών διεκδικήσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας.

Την Τρίτη το απόγευμα ακολουθεί πορεία συμπαράστασης μέχρι το λιμάνι, από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο και ζητούν άμεσα συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, με την κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών να διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς. Αύριο, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στο μπλόκο, ενώ από τις 14:00 και για δύο ώρες οι παραγωγοί θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων, αποκλειστικά για τα φορτηγά.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Για σήμερα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 17:00, ώρα κατά την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αναμένει αντιπροσωπεία του πρωτογενούς τομέα για διάλογο στο γραφείο του, και για τουλάχιστον μία ώρα.

Δείτε αναλυτικά τα αιτήματα των αγροτών

-Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

-Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

-Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

-Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

-Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

-Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

-Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων

ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

-Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

-Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

-Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

-Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο

παραγωγός από το χωράφι.

-Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ

Σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

