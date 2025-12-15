Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των «κόκκινων» συνδικαλιστών στα μπλόκα.

Στον αγροτικό κόσμο, το ΚΚΕ διαθέτει υψηλότατο κύρος. Μπορεί οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα να μην είναι όλοι κομμουνιστές -το αντίθετο, μάλλον, συμβαίνει- όμως οι κομμουνιστές αγρότες έχουν ρόλο πρωταγωνιστή σε αυτά. Αρκεί να δει κανείς τους επικεφαλής των αγροτικών συλλόγων – κυρίως στη Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο.

Εκτός από τη δουλειά που γίνεται «από τα κάτω», το ΚΚΕ στηρίζει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο τα μπλόκα. Αρκεί να δει κανείς το πρόγραμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Το τελευταίο δεκαήμερο, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος έχει επισκεφτεί τα μπλόκα στη Νίκαια, στην Καρδίτσα, στον Τύρναβο, στα Μάλγαρα, στον Μπράλο και στην Αταλάντη – και ας μας συγχωρέσει αν ξεχάσαμε κάποιο.

Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση ότι κάποιο δημοσιολόγοι και οι κυβερνητικοί παράγοντες, ρίχνουν στον Περισσό την «ευθύνη» για τις μαζικότατες αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Άλλοι με την φτωχή και μεσαία αγροτιά στα μπλόκα, άλλοι “κολλητοί” με τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες”», λένε τα στελέχη του ΚΚΕ, απαντώντας στις παραπάνω «κατηγορίες»…

Α.Γ.