Με αυξημένες δημοσιονομικές εκταμιεύσεις ολοκληρώνεται το οικονομικό έτος, καθώς το κράτος προχωρά σε πληρωμές υποχρεώσεων του σχετικές με συντάξεις, επιδόματα και δώρα. Τα ποσά που θα δοθούν στους δικαιούχους τις επόμενες ημέρες απέχουν σημαντικά από το να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει εισοδήματα και αντοχές.

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πληρωμών ενόψει των Χριστουγέννων, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους, εργαζόμενους και δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων. Οι καταβολές γίνονται νωρίτερα φέτος, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των νοικοκυριών πριν από τις γιορτές και χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες από τους περισσότερους δικαιούχους.

Η αρχή γίνεται στις 17 Δεκεμβρίου από τη ΔΥΠΑ, η οποία προχωρά στην πρόωρη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους, μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων και παροχών. Την ίδια ημέρα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας με το αντίστοιχο δώρο. Μόνο όσοι άνεργοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026 θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσω gov.gr, προκειμένου να λάβουν την προπληρωμή.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, οι οποίες καταβάλλονται νωρίτερα και ενσωματώνουν την ετήσια αύξηση 2,4%. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ, οι αγρότες του ΟΓΑ και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, οι ναυτικοί του ΝΑΤ, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι λοιποί μισθωτοί του ΕΦΚΑ. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το προηγούμενο απόγευμα, γεγονός που σημαίνει ότι συνταξιούχος που πληρώνεται στις 19 Δεκεμβρίου μπορεί να δει τα χρήματα ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Η αύξηση που ενσωματώνεται στις συντάξεις Ιανουαρίου θα κυμανθεί από 12 έως 16,8 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Περίπου 300.000 συνταξιούχοι, δηλαδή το 45% των 671.000, θα λάβουν το 100% της αύξησης, ενώ όσοι διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα δουν μόνο το 50%. Υπάρχει όμως και μια ενδιάμεση κατηγορία, για παράδειγμα συνταξιούχος με μικρή προσωπική διαφορά 10 ευρώ, ο οποίος μπορεί να λάβει το 70% ή το 80% της αύξησης, ανάλογα με τον συμψηφισμό.

Στις 22 Δεκεμβρίου μεταφέρεται φέτος και ο κύκλος πληρωμών του ΟΠΕΚΑ, μετά από νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει πρόωρες καταβολές σε περιόδους μεγάλων εορτών. Εκείνη την ημέρα θα καταβληθεί η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά βοηθήματα του Οργανισμού.

Τέλος, για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αν και πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να το πληρώσουν νωρίτερα. Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο, με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.