Με άστατο καιρό θα γίνουν τα Χριστούγεννα και η Πρωοχρονιά φέτος, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Και η εβδομάδα που μόλις ξεκινάει θα κυλήσει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στους ίδιους ρυθμούς με την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή τα κυριότερα χαρακτηριστικά θα είναι τη νύχτα το κρύο και νωρίς το πρωί, οι ομίχλες που δύσκολα θα διαλύονται, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, καθώς και το βοριαδάκι.

Επομένως θα οδηγηθούμε και πάλι στον καιρό του αντικυκλώνα, στον καιρό των υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, για μία εβδομάδα.

Στη συνέχεια θα μας έρθει από την Ιταλία, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές και χιόνια στα ψηλά βουνά.

Θα πάμε έτσι, με κακοκαιρίες, και τα Χριστούγεννα, ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα, μέχρι και το τέλος του χρόνου. Φαίνεται οτι ανοίγει η πύλη για διαδοχικές κακοκαιρίες που θα δημιουργήσουν έναν ιδιαίτερα άστατο καιρό από το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια.

Σήμερα, η εβδομάδα ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες με λίγες συννεφιές. Προσοχή νωρίς το πρωί, καθώς σχηματίζονται ομίχλες, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και από το ύψος της Λαμίας και πιο βόρεια, οι οποίες θα διαλυθούν πιο δύσκολα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι βοριάδες θα είναι έντονοι (6 - 7 μποφόρ).

Ξεκινάμε από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από το μηδέν), συνθήκες παγετού. Οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 16 βαθμούς Κελσίου, καθώς, παρά την ηλιοφάνεια, οι ομίχλες δεν θα επιτρέψουν την αύξηση του υδραργύρου, δίνοντας έτσι ένα πιο χειμωνιάτικο μοτίβο.

Είναι μία εβδομάδα, η οποία από την μία πλευρά στη μισή χώρα θα θυμίζει άνοιξη και στο υπόλοιπο μισό της Ελλάδας θα έχουμε χειμωνιάτικο σκηνικό (βόρεια τμήματα) με ομίχλες να κυριαρχούν πολλές ώρες την ημέρα, ενώ το βράδυ θα έχουμε και συνθήκες παγετού.

Στην Αττική, σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές. Ο βοριάς θα επιμείνει στον νότιο Ευβοϊκό και το κρύο αρκετά έντονο. Μετά τις 3 το μεσημέρι, πάλι ο υδράργυρος θα τραβήξει την κατηφόρα και μπούμε και πάλι σε μια ψυχρή νύχτα.

Στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να δείξουμε προσοχή καθώς θα σχηματίζονται σοβαρές ομίχλες, το πρωί και τη νύχτα, με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να μην μπορεί να ανεβαίνει πάνω από τους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα θα πέφτει σε μονοψήφιους αριθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από την Παρασκευή μας έρχεται πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας, από την κεντρική Μεσόγειο. Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία από το Σάββατο και στη συνέχεια, αναμένονται πολλές βροχές και όπως φαίνεται έτσι θα πάμε και στο τέλος του χρόνου με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deyj2i4yh4ex?integrationId=40599y14juihe6ly}