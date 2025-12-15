Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία.

Ο απολογισμός του 2025 βρίσκει τους Έλληνες να κυριαρχούνται από αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, χωρίς ωστόσο να απουσιάζει μια συγκρατημένη ελπίδα για μέρος της κοινωνίας. Το Βαρόμετρο της GPO για το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών επιχειρεί να αποτυπώσει το αποτύπωμα της χρονιάς που ολοκληρώνεται, να το συγκρίνει με το 2024 και να καταγράψει τις προσδοκίες των πολιτών για το 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις: το 85,1% των ερωτηθέντων θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 64,8% δικαιολογεί και τις μορφές κινητοποίησης, ακόμη και το κλείσιμο των εθνικών οδών. Οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου φαίνεται να απολαμβάνουν ευρεία κοινωνική ανοχή, ιδίως υπό το φως των αποκαλύψεων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική πορεία της χώρας, το 35,3% εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά περίπου επτά μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, όσοι θεωρούν ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος δρόμο αυξάνονται σημαντικά, από 54,4% το 2024 σε 64,6% σήμερα.

Ανάλογη πτωτική τάση καταγράφεται και στην αποτίμηση της χρονιάς για τη χώρα συνολικά, καθώς μόνο το 35,2% χαρακτηρίζει το 2025 ως καλή χρονιά, έναντι 41,7% το 2024.

Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές: το 22,2% αναμένει βελτίωση, το 30% προβλέπει στασιμότητα, ενώ το 47,1% εκτιμά επιδείνωση. Πιο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση, με το 21,7% να περιμένει βελτίωση, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση, εικόνα ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Ενόψει του νέου έτους, το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η ανασφάλεια (37,1%), με την ελπίδα (26,4%) και την αισιοδοξία (24,3%) να ακολουθούν, ενώ η απαισιοδοξία καταγράφεται στο 10,5%. Συνολικά, το 50,7% εκφράζει θετικά συναισθήματα για το 2026 και το 47,6% αρνητικά, σκιαγραφώντας μια κοινωνία διχασμένη, όπου το εισόδημα και η κομματική τοποθέτηση επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται το παρόν και το μέλλον.

Σε διεθνές επίπεδο, ως σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς αναδεικνύεται για το 33% το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα. Ακολουθεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με 26,8%, οι παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με 18% και η επιβολή εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ με 8,2%. Κοινός παρονομαστής των εξελίξεων αυτών είναι ο κεντρικός ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναδεικνύεται ως η πιο επιδραστική πολιτική φυσιογνωμία διεθνώς.

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφεται ως το σημαντικότερο γεγονός του 2025 με ποσοστό 40,6%, ενώ ακολουθούν οι πανελλαδικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη με 27,6%. Οι ενεργειακές συμφωνίες της χώρας συγκεντρώνουν το 11,8%, ενώ ακολουθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 7,4% και η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup με 7,3%.

Πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,5%, ενώ ακολουθούν ο Κώστας Πιερρακάκης (17,2%), ο Αλέξης Τσίπρας (16,3%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (10,3%) και η κ. Καρυστιανού (7,9%).

Το συνολικό αυτό κλίμα αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει πτώση 1,5 μονάδας και να διαμορφώνεται στο 23,7% από 25,2% τον προηγούμενο μήνα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,3% από 12,6%, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει η Ελληνική Λύση με 10,1%. Κερδισμένη του τελευταίου διαστήματος εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία ενισχύεται από το 5,8% τον Νοέμβριο στο 8,5%.