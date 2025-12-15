Την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς «FLASH Ανάλυση | Οικονομία», η οποία θα περιλαμβάνει σύντομες αναλύσεις πάνω σε θέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας, φιλοδοξώντας να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση με στοιχεία και επεξεργασίες, δημοσίευσε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.

Η 1η έκδοση με τίτλο «2014-2024: Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των κυβερνήσεων στα βασικά οικονομικά μεγέθη» επιχειρεί τη σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η οικονομία σε περίοδο εκτός κρίσης (2023-2024) μεγεθύνεται με τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης όπως και την περίοδο που βγαίναμε από την κρίση επί Αλ.Τσίπρα (2018-2019) - παρά το γεγονός ότι τότε δεν υπήρχαν οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης.

Ένα ακόμα στοιχείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τη μελέτη, είναι πως επί της ουσίας εμφανίζει ως «φούσκα» τις εξαγγελίες του Μαξίμου για διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς φαίνεται πώς η οικονομία μας βασίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση, την ώρα που οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά μόλις 2.5% την περιόδο 2020-2024, όταν το 2015-2019 αυξήθηκαν κατά 7.1%, ενώ η Ελλάδα είναι προτελευταία στην ΕΕ στο ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ.

Η ανεργία επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα (2014-19) μειώθηκε κατά 8,7%. Επί κυβερνήσεων Κυριάκου Μητσοτάκη με ασφαλή διάδρομο εκτός μνημονίων και κρίσης μειώθηκε μόνο 7,8 %

Οι επεξεργασίες για τη δεκαετία 2014-2024, έχουν βασιστεί σε στοιχεία της EUROSTAT, και το έτος 2024 έχει επιλεγεί καθώς είναι το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story κατά την τελευταία πενταετία. Μετά τη βαθιά ύφεση της περιόδου 2010-13, η Ελλάδα επέστρεψε σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι σήμερα με κάποιες επιμέρους διαφορές.

Στην πρώτη πενταετία (2015-19) καταγράφηκε ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών, ταχύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας και αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ.

Στη δεύτερη πενταετία (2019-24) υπήρξε μείωση του μεριδίου των μισθών και ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων, η σύνθεση των οποίων δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας.