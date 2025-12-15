Πολλοί από τους παρευρισκόμενους συμμετείχαν σε εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της Χανουκά.

Τουλάχιστον 15 πολίτες σκοτώθηκαν την Κυριακή στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, σε μια επίθεση με πυροβολισμούς που συγκλόνισε την τοπική κοινότητα. Η πλειονότητα των θυμάτων συμμετείχε σε εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής της Χανουκά.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται ένα 10χρονο κορίτσι, δύο ραβίνοι και ένας επιζών του Ολοκαυτώματος.

Η μικρή Ματίλντα

Η Ματίλντα, 10 ετών, μαθήτρια του Ρωσικού Σχολείου Harmony, ήταν ένα από τα νεότερα θύματα της επίθεσης. Η πρώην δασκάλα της την περιέγραψε ως «λαμπρό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της».

Η οικογένειά της και η αδελφή της, που ήταν μαζί της τη στιγμή της επίθεσης, βιώνουν βαθύ πένθος.

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ

Ο 41χρονος Έλι Σλάνγκερ, γνωστός ως «Ραβίνος Μπόντι», ήταν επικεφαλής της τοπικής αποστολής Χαμπάντ και ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Ο Σλάνγκερ, πατέρας πέντε παιδιών, έχασε τη ζωή του στην επίθεση. Ο ξάδερφός του περιέγραψε τον Σλάνγκερ ως έναν «απίστευτο άνθρωπο» και εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της οικογένειας και της κοινότητας.

Άλλα θύματα

Μεταξύ των υπόλοιπων θυμάτων ήταν:

Νταν Ελκαγιάμ, Γάλλος υπήκοος και αναλυτής πληροφορικής της NBCUniversal, ενεργός ποδοσφαιριστής σε τοπική ομάδα.

Αλεξάντερ Κλάιτμαν, επιζών του Ολοκαυτώματος από την Ουκρανία, ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγό του. Αφήνει πίσω του δύο παιδιά και 11 εγγόνια.

Πίτερ Μίγκερ, πρώην αστυνομικός και ανεξάρτητος φωτογράφος.

Ρούβεν Μόρισον, επιχειρηματίας και ενεργό μέλος της τοπικής κοινότητας Χαμπάντ.

Ραβίνος Γιαάκοφ Λεβιτάν, συντονιστής δραστηριοτήτων της Χαμπάντ στο Σίδνεϊ.

Τίμπορ Βάιτσεν, ο οποίος σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει έναν οικογενειακό φίλο.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα κίνητρα και την ταυτότητα του δράστη, ενώ η κοινότητα του Σίδνεϊ πενθεί για την τραγωδία που άφησε πίσω της βαθιά οδύνη και σοκ.