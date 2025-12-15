Η Roomba γνώρισε τεράστια επιτυχία και κατέχει περίπου το 42% του μεριδίου αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 65% στην Ιαπωνία στον τομέα των ρομποτικών ηλεκτρικών σκουπών.

Η iRobot - κατασκευάστρια της ηλεκτρικής σκούπας Roomba - κήρυξε πτωχευση την Κυριακή, δηλώνοντας ότι θα περάσει σε ιδιωτικό καθεστώς μετά την εξαγορά της από την Picea Robotics, τον βασικό της συνεργάτη.

Η εταιρεία, η οποία ήδη από τον Μάρτιο είχε εκφράσει ανησυχίες για τη δυνατότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο Κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα στο δικαστήριο του Ντελαγουέρ, καθώς δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από φθηνότερους αντιπάλους και τους νέους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ,

Η iRobot κατέγραψε συνολικά έσοδα περίπου 682 εκατ. δολαρίων το 2024, ωστόσο η κερδοφορία της έχει διαβρωθεί από τον ανταγωνισμό κινεζικών εταιρειών όπως η Ecovacs Robotics.

Η iRobot παραμένει κυρίαρχη σε βασικές αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, όμως ο ανταγωνισμός την ανάγκασε να μειώσει τις τιμές της και να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για τεχνολογικές αναβαθμίσεις, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο πτωχευτικό δικαστήριο.

Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί έχουν επίσης πλήξει την εταιρεία, και ειδικότερα ο δασμός 46% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ, όπου η iRobot κατασκευάζει ηλεκτρικές σκούπες για την αμερικανική αγορά. Οι δασμοί αύξησαν το κόστος της εταιρείας κατά 23 εκατ. δολάρια το 2025, ενώ παράλληλα δυσχέραναν τον μελλοντικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα της iRobot.

Η εταιρεία, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας αποτυχημένης εξαγοράς ύψους 1,4 δισ. δολαρίων από την Amazon.com, φέρει χρέος περίπου 190 εκατ. δολαρίων. Το χρέος αυτό προέρχεται από δάνειο που έλαβε το 2023, το οποίο η iRobot χρησιμοποίησε για την αναχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, την περίοδο που έρευνα ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού καθυστερούσε τη συμφωνία με την Amazon.

Μετά την κατάρρευση της συμφωνίας με την Amazon και την καθυστέρηση πληρωμών προς την Picea, ο κινεζικός κατασκευαστικός όμιλος απέκτησε το χρέος της iRobot από ομάδα επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Carlyle Group, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με το σχέδιο πτώχευσης της iRobot, η Picea θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της εταιρείας και θα διαγράψει τα 190 εκατ. δολάρια που απομένουν από το δάνειο του 2023, καθώς και επιπλέον χρέος ύψους 74 εκατ. δολαρίων που η iRobot οφείλει στην Picea βάσει της μεταξύ τους κατασκευαστικής συμφωνίας. Οι υπόλοιποι πιστωτές και προμηθευτές θα εξοφληθούν πλήρως, σύμφωνα με τα έγγραφα του πτωχευτικού δικαστηρίου.

Η iRobot ανέφερε ότι η διαδικασία πτώχευσης δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εφαρμογής της, τα προγράμματα πελατών, τους διεθνείς συνεργάτες, τις σχέσεις της με την εφοδιαστική αλυσίδα ή την υποστήριξη των προϊόντων της.

Η ζημιογόνος εταιρεία είχε αποτιμηθεί στα 3,56 δισ. δολάρια το 2021, λόγω της αυξημένης ζήτησης κατά την πανδημία, ωστόσο σήμερα η αξία της υπολογίζεται σε περίπου 140 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Πηγή: Reuters