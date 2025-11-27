Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 98, σημειώνοντας αύξηση 75% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα νεότερα στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στη χώρα, παρουσιάζοντας τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων και τις πτωχεύσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων ανήλθαν σε 31.768, αριθμός αυξημένος κατά 17,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όταν είχαν καταγραφεί 27.106 νέες επιχειρήσεις. Παρά την ετήσια άνοδο, οι εγγραφές εμφανίζουν μείωση 9,6% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κατά το οποίο είχαν ανέλθει σε 35.150.

Την ίδια στιγμή, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 98, σημειώνοντας αύξηση 75% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, όταν ο αριθμός τους ήταν 56. Τα στοιχεία αποτυπώνονται στο Γράφημα 1 και στους σχετικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ, που καλύπτουν την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2021 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Στους τομείς με τη μεγαλύτερη μεταβολή στις νέες εγγραφές, η «Μεταποίηση» κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 61% σε ετήσια βάση, αποτελώντας τον κλάδο με τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ η μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 13,2%.

Ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, οι τομείς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες νέες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται. Στη Βόρεια Ελλάδα κυριάρχησε το «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» με 1.279 εγγραφές σε σύνολο 8.030.

Στην Κεντρική Ελλάδα, την πρώτη θέση κατέλαβε ο πρωτογενής τομέας «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» με 1.810 νέες εγγραφές σε σύνολο 7.412. Στην Αττική, οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις αφορούσαν τις «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» με 2.108 εγγραφές σε σύνολο 12.350, ενώ στα Νησιά Αιγαίου και την Κρήτη κυριάρχησε επίσης ο πρωτογενής τομέας με 1.196 εγγραφές σε σύνολο 3.976.

Όσον αφορά τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, οι ατομικές επιχειρήσεις κατέγραψαν τις περισσότερες εγγραφές στον τομέα «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», φθάνοντας τις 4.789 σε σύνολο 21.918. Στις προσωπικές επιχειρήσεις, το «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» συγκέντρωσε 918 εγγραφές σε σύνολο 4.997, ενώ στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις κυριάρχησε ο τομέας της «Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας» με 101 εγγραφές σε σύνολο 410. Στις λοιπές νομικές μορφές, ο ίδιος τομέας συγκέντρωσε 797 εγγραφές σε σύνολο 4.443.