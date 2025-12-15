Ο καιρός τις επόμενες ημέρες και η τάση έως τις 24/12, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αυτή την εβδομάδα, με τσουχτερό κρύο το πρωί, αλλά χωρίς βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Από τις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να αλλάξει ο καιρός, με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. «Δεν θα είναι κάτι ακραίο», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, αναφερόμενος στη τάση του καιρού έως τις 24 Δεκεμβρίου.

Αύριο, Τρίτη (16/12) θα πέσει σταδιακά η ένταση των βοριάδων, αλλά σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Το πρωί θα κάνει τσουχτερό κρύο σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για παγετό στη βόρεια πεδινή Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, τα ορεινά- ημιορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου. Χειμωνιάτικη ψύχρα θα κάνει και το μεσημέρι.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού έως την Παρασκευή, με υγρασία και κρύο τις πρωινές ώρες. Από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται να πλησιάσουν βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=Fkm82dBHfOQ}