Κύματα κακοκαιρίας ξεκινάνε από σήμερα στη χώρα. Πότα θα πέσουν βροχές στην Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έχουμε μια έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, πράγμα το οποίο, σύμφωνα με τον μετεβρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οφείλεται στο πρώτο κύμα κακοκαιρίας το οποίο απασχολεί τη χώρα μας.

Στη δυτική, κεντρική και νότια χώρα το φαινόμενο αυτό θα εμφανίζει μεγάλη ένταση.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, που έχουμε ήδη σε εξέλιξη, αναμένεται να δραστηριοποιηθεί κυρίως στα πιο νότια τμήματα της χώρας μας. Αυτός είναι και ο λόγος που μεταφέρθηκαν οι ποσότητες σκόνης και με τη βοήθεια των βροχοπτώσεων οδηγήθηκαν κάτω χαμηλά στην επιφάνεια του εδάφους.

Αυτός ο πρώτος κύκλος θα δώσει αρκετές βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως προς την νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ο δεύτερος κύκλος θα εντοπίζεται στην περιοχή του βορείου Ιονίου, όπου θα λάβει χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα μας απασχολήσει αύριο Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Αυτό το κύμα εντοπίζεται πιο βόρεια και θα βοηθήσει στο να απομακρυνθούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Ταυτόχρονα θα μας δώσει πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε συννεφιές. Στα πιο νότια τμήματα η ορατότητα θα είναι μειωμένη (Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) λόγω της αφρικανικής σκόνης.

Οι συννεφιές θα συνοδεύονται και από βροχές, οι οποίες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα είναι πιο ισχυρές και θα συνοδεύονται και από καταιγίδες.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με τις πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εντοπίζονται στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ενισχύονται σημαντικά οι άνεμοι μέσα στο Αιγαίο αλλά και στα Κύθηρα και το νότιο Ιόνιο, όπου περιμένουμε σήμερα εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ.

Τις πιο λίγες βροχές αλλά και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε στα ηπειρωτικά δυτικά.

Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει και θα φθάσουν τις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια τμήματα τους 13 - 15 βαθμούς Κελσίου. Στα πιο δυτικά τμήματα ο υδράργυρος θα φθάσει ακόμα και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, αυξημένες οι συννεφιές. Θα δούμε και λίγες τοπικές βροχές - λασποβροχές αργότερα. Δεν περιμένουμε αξιόλογες βροχοπτώσεις στον νομό Αττικής. Θα βρέξει περισσότερο από αύριο απόγευμα - νύχτα αλλά και την Παρασκευή. Ο νομός Αττικής θα επηρεαστεί κυρίως από το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Οι άνεμοι βοριάδες, ενισχυμένοι. Η απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης θα γίνει από αύριο το απόγευμα και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία όχι πάνω από τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο, μέχρι και την Κυριακή θα κάνει κρύο.

Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Ανατολικοί οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνάει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει κρύο στην περιοχή.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν πιο νότια και ανατολικά. Επομένως από αύριο θα αρχίσει να μας απασχολεί το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα είναι μέσα στο Ιόνιο, αργότερα θα επηρεαστεί η δυτική ηπειρωτική χώρα, το νότιο Ιόνιο και θα κατευθυνθεί ανατολικά για να απασχολήσει τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι περισσότερες βροχές και αύριο θα εντοπίζονται στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και προς τα ανατολικά τμήματα καθώς θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλη ένταση μέσα στο Αιγαίο, καθώς θα φθάνουμε ακόμα και τα 8 μποφόρ, σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη. Θα κάνει περισσότερο κρύο και σιγά σιγά θα δούμε κάποια χιόνια προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Την Παρασκευή, θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας στα πιο ανατολικά και νότια, θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία. Θα μας μείνει το κρύο και οι βοριάδες και τα λίγα φαινόμενα, κυρίως προς τα ανατολικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Αττική θα εστιάζονται κυρίως στην ανατολική και βόρεια Αττική και κυρίως από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.

Σάββατο και Κυριακή, βελτιώνεται ο καιρός ως προς τα φαινόμενα, παραμένει το κρύο και οι βοριάδες.

Από τη νέα εβδομάδα, έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, κοντά στην Τρίτη με Τετάρτη, που όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει τον καιρό της 25ης Μαρτίου. Όπως όλα δείχνουν την 25η Μαρτίου ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος, με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες αλλά και βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

