Γιατί η διδασκαλία δεν περιορίζεται σε διδακτικές ώρες.

Η ώρα είναι 13:30. Το κουδούνι χτυπά. Οι μαθητές μαζεύουν τα βιβλία τους, βγαίνουν στην αυλή του σχολείου, σχεδόν τρέχοντας, και αποχωρούν για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ή για το σπίτι. Για τους περισσότερους, η σχολική ημέρα μόλις ολοκληρώθηκε. Για τον εκπαιδευτικό, όμως, ξεκινά το αθέατο κομμάτι που αφορά ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά η τάξη και αύριο.

Και μετά το κουδούνι, τι;

Στο γραφείο του σπιτιού ή, συχνά, στην άκρη του τραπεζιού της κουζίνας, απλώνονται στοίβες από τετράδια. Διορθώσεις με κόκκινο στυλό, παρατηρήσεις στο περιθώριο, μικρά σχόλια ενθάρρυνσης. Ένα διαγώνισμα που χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση, ένα μάθημα που πρέπει να προσαρμοστεί εκ νέου γιατί δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά.

Το μάθημα δεν είναι απλώς η παράδοση της διδακτέας ύλης που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ο σχεδιασμός, η προσαρμογή, η αναζήτηση νέων παραδειγμάτων που θα βοηθήσουν όλους τους μαθητές, με διαφορετικούς ρυθμούς και ανάγκες, να καταλάβουν. Είναι η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον της τάξης, ακόμη και την τελευταία ώρα του προγράμματος, λίγο πριν το σχόλασμα, όταν η κούραση έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται.

Και όλα αυτά, συνήθως, πρέπει να ολοκληρωθούν ενώ στο διπλανό δωμάτιο το δικό του παιδί ζητά βοήθεια για τα δικά του μαθήματα, ενώ το φαγητό πρέπει να ετοιμαστεί για την οικογένεια ή ενώ το κινητό χτυπά με ένα μήνυμα από γονέα που χρειάζεται διευκρινίσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εργασία που δεν φαίνεται

Η προετοιμασία και η παράδοση του μαθήματος είναι μόνο ένα μέρος της δουλειάς ενός εκπαιδευτικού. Υπάρχουν συναντήσεις ενημέρωσης γονέων που απαιτούν ψυχραιμία και λεπτό χειρισμό. Υπάρχουν απογευματινά επιμορφωτικά προγράμματα, διαδικτυακά σεμινάρια, νέες πλατφόρμες που πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί.

Υπάρχουν, όμως, και εκείνες οι στιγμές που δεν καταγράφονται πουθενά, όπως μια συζήτηση με έναν μαθητή που δυσκολεύεται στην κατανόηση του μαθήματος, μια σύγκρουση μέσα στην τάξη, την οποία πρέπει ο εκπαιδευτικός να διαχειριστεί, η προσπάθεια να στηριχθεί ένα παιδί που περνά μια δύσκολη περίοδο, η ενθάρρυνση ενός εφήβου που δοκιμάζει τα όριά του.

Η συναισθηματική εγρήγορση είναι συνεχής. Ο εκπαιδευτικός καλείται να είναι σταθερός, δίκαιος, ενθαρρυντικός. Να ακούει, να παρατηρεί, να προλαμβάνει. Η ευθύνη δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης. Και αυτή η ετοιμότητα δεν σταματά όταν κλείνει η πόρτα της αίθουσας.

Όταν η τάξη αδειάζει, η μέρα γεμίζει

Παράλληλα, η προσωπική ζωή συνεχίζεται με τον δικό της ρυθμό. Μετακινήσεις, αγορές της καθημερινότητας, λογαριασμοί, οικογενειακές υποχρεώσεις. Μικρές και μεγάλες ανάγκες που δεν μπαίνουν σε παύση επειδή η ημέρα στο σχολείο ήταν απαιτητική, για ακόμα μια φορά.

Για όσους εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη. Μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, διαμονή σε άλλη πόλη ή σε νησί, συνεχής οργάνωση του χρόνου. Ακόμη και για τους μόνιμους κατοίκους μιας περιοχής, το πρόγραμμα σπάνια αφήνει μεγάλα περιθώρια χαλάρωσης.

Σε έναν ρόλο που απαιτεί διαρκή παρουσία, οι ώρες μοιάζουν συχνά να μην επαρκούν.

Τα πράγματα που είναι πραγματικά στο χέρι σου

Όταν τόσα πολλά εξαρτώνται από εξωτερικούς παράγοντες, ωράρια, μεταθέσεις, ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας, υπάρχουν μερικά πεδία στα οποία ο ίδιος ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τι λειτουργεί καλύτερα για εκείνον.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Μισθοδοσία Προνόμιο για Εκπαιδευτικούς από τη Eurobank, που αφορά τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση, συνδέει τη μισθοδοσία με προνόμια που σχετίζονται με βασικές καθημερινές ανάγκες. Με την μεταφορά της μισθοδοσίας τους στην Eurobank, η οποία πραγματοποιείται εύκολα χωρίς να αλλάξει η ημερομηνία καταβολής της, οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, κερδίζουν: 8% €πιστροφή για αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στα σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης, Μασούτης και Χαλκιαδάκης, σε συνεργαζόμενα πρατήρια ΕΚΟ, καθώς και σε όλα τα συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα €πιστροφή βιβλιοπωλεία, και 4% €πιστροφή για αγορές με χρεωστική κάρτα στα ίδια σουπερμάρκετ και σε συνεργαζόμενα πρατήρια ΕΚΟ για 1 χρόνο. Επιπλέον, απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως στεγαστικά και προσωπικά δάνεια και ασφαλιστικά προϊόντα. Τέλος, μπορούν να ενεργοποιήσουν δωρεάν το πακέτο Eurobank My Gold Advantage για να απολαμβάνουν εκπτώσεις και προνόμια σε συναλλαγές, καθώς και δωρεάν συνδρομή σε μία πιστωτική κάρτα για όσο διατηρούν ενεργό το πακέτο.

Μικρές μετατοπίσεις με πραγματικό αντίκτυπο

Η ημέρα ενός εκπαιδευτικού δεν τελειώνει στο σχόλασμα. Συνεχίζεται στο σπίτι, στον δρόμο, στον υπολογιστή, στις συζητήσεις με γονείς, στη σκέψη για το αυριανό μάθημα.

Σε μια καθημερινότητα τόσο γεμάτη, οι μεγάλες αλλαγές προϋποθέτουν αποθέματα χρόνου και ενέργειας που τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν. Οι μικρές, όμως, είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στη ροή του μήνα. Είναι αυτές που σε βοηθούν να νιώθεις ότι κάτι δουλεύει υπέρ σου, χωρίς να χρειάζεται να το κυνηγάς. Και αφού οι στάσεις, οι αγορές και οι μετακινήσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματός σου, ας συνδέονται, τουλάχιστον, με μια επιλογή που επιστρέφει πρακτική αξία στην καθημερινότητά σου.