Η Μιλένα Αποστολάκη κάνει λόγο για αποτυχημένη πολιτική και μέτρα που δεν προστατεύουν ουσιαστικά τους δανειολήπτες.

Σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας ασκεί η Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Η κυβέρνηση, αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, αφού επί χρόνια επέτρεψε στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, να επιβάλλουν όρους και να προχωρούν σε πλειστηριασμούς χωρίς πραγματική διαπραγμάτευση, αφού κατήργησε κάθε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν λύση μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι νέες ρυθμίσεις που προωθούνται, παρά τις αναφορές για μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις, δεν αποτελούν ουσιαστική λύση, αλλά «επιχειρώντας να εμφανιστεί ως δήθεν μέτρο προστασίας της πρώτης κατοικίας η εκ νέου τροποποίηση ενός αποτυχημένου εργαλείου».

Παράλληλα, κάνει λόγο για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι «η ίδια κυβέρνηση είναι εκείνη που κατήργησε το ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, άφησε τους δανειολήπτες έρμαια των funds, δημιούργησε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό με ελάχιστα πραγματικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Και τώρα επιχειρεί με τα ίδια υλικά να επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα».

Αναφερόμενη πιο συγκεκριμένα στις προβλέψεις της νέας ρύθμισης, σημειώνει ότι ο οφειλέτης, προκειμένου να διασώσει την κατοικία του, καλείται να αποδεχθεί την εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε τράπεζες και funds να κινηθούν άμεσα για πλειστηριασμούς, χωρίς να διασφαλίζεται κάποια ουσιαστική βελτίωση των όρων αποπληρωμής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η παραίτηση αυτή του οφειλέτη από την υπόλοιπη περιουσία του δεν συνοδεύεται από καμία βελτίωση των όρων ρύθμισης της οφειλής για την προστασία της κύριας κατοικίας.Ούτε ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι ο οφειλέτης δεν θα πληρώσει περισσότερα με βάση την αξία της κατοικίας του, ούτε ότι οι δόσεις που θα προκύψουν θα καθιστούν τη ρύθμιση βιώσιμη και ρεαλιστική».

Όπως τονίζει, η συγκεκριμένη προσέγγιση «απέχει μακράν από πολιτική προστασίας της κατοικίας» και καταλήγει να εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα των funds και των τραπεζών, εκμεταλλευόμενη την ανάγκη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι παραμένουν άλυτα βασικά ζητήματα, όπως η ανισορροπία ισχύος μεταξύ πολιτών και funds, αλλά και ο ρόλος των servicers, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει απαντήσει στις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, που περιλαμβάνει την επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της κύριας κατοικίας, δυνατότητα εξαγοράς δανείων από τους ίδιους τους δανειολήπτες πριν αυτά μεταβιβαστούν σε funds, προστασία των εγγυητών, ρυθμίσεις για δάνεια σε ελβετικό φράγκο και νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής.

Κλείνοντας, επισημαίνει: «οι πολίτες γνωρίζουν πλέον την αλήθεια: η κυβέρνηση άφησε τους πλειστηριασμούς να πολλαπλασιαστούν. Πρώτα χάθηκαν περιουσίες και εκ των υστέρων ο κ. Πιερρακάκης υποδύεται τον σωτήρα».