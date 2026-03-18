Όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη σημερινή του συνέντευξης στον Νίκο Ευαγγελάτο.

Νομοθετική παρέμβαση για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον Νίκο Ευαγγελάτο, ενώ έστειλε παράλληλα μήνυμα ετοιμότητας για στοχευμένες παρεμβάσεις απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, θα απαιτούνταν περίπου δύο μήνες για την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας από το γραφείο του ως υπουργός Οικονομικών αλλά και ως πρόεδρος του Eurogroup, στάθηκε αρχικά στον συμβολισμό της εκλογής Έλληνα υπουργού στην ηγεσία του οργάνου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη τιμή αλλά και για μια βαριά ευθύνη, που όπως είπε προσωποποιείται σε κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα και κάθε ευρωπαίο πολίτη. Περιέγραψε την ελληνική πορεία των τελευταίων ετών ως μια εθνική διαδρομή από την κρίση στην ανάταξη, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον το πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά μια χώρα με ισχυρότερη φωνή και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Αναφερόμενος στις συνέπειες της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις, έχοντας, όπως είπε, πλέον στη διάθεσή της τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία παρέμβασης. Ξεκαθάρισε πως, εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά, πολίτες και επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι «κανένας δεν θα μείνει μόνος του μέσα στην κρίση». Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι το εύρος των μέτρων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης, με κομβική μεταβλητή την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ακόμη και στην περίπτωση άμεσης λήξης της σύγκρουσης, οι ειδικοί εκτιμούν πως θα χρειαστούν περίπου δύο μήνες για να επανέλθει η κατάσταση στα επίπεδα πριν από την έναρξη της κρίσης. Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στην οικονομία, ενώ η κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα ώστε να επιλέξει, όπως είπε, «χειρουργικά» τη στιγμή και το είδος της παρέμβασης.

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ο υπουργός Οικονομικών έβαλε φρένο στα σενάρια άμεσης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία και χωρίς συντονισμένη ευρωπαϊκή απόφαση. Όπως εξήγησε, η μείωση του ΕΦΚ είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο στο πλαίσιο ευρύτερης ευρωπαϊκής παρέμβασης. Αντίθετα, σε επίπεδο εθνικού προϋπολογισμού, υπάρχουν περιθώρια για πιο στοχευμένα μέτρα, αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί το 2022, όπως ένα πιθανό fuel pass για τους πιο ευάλωτους, χωρίς πάντως να ανακοινώνει άμεση ενεργοποίησή του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων: μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, παρεμβάσεις για τον περιορισμό της διάχυσης του αυξημένου ενεργειακού κόστους στον πληθωρισμό και σε προϊόντα όπως τα λιπάσματα, καθώς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον δημοσιονομικές δυνατότητες που δεν είχε στο παρελθόν, γεγονός που, όπως είπε, της επιτρέπει να παρεμβαίνει πιο αποτελεσματικά και με αξιοπιστία.

Στρέφοντας τη συζήτηση στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στην πάταξη της αισχροκέρδειας μέσω ελέγχων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Υπενθύμισε τις φοροελαφρύνσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί, τις αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και μόνιμα μέτρα στήριξης για συνταξιούχους και ενοικιαστές, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ενισχύει άμεσα τις οικογένειες αντί να προχωρά σε οριζόντιες μειώσεις έμμεσων φόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας, αποκαλύπτοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση ώστε ο εξωδικαστικός μηχανισμός να μετατραπεί σε ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της. Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα ο οφειλέτης που εντασσόταν στον εξωδικαστικό δεν μπορούσε να διαχωρίσει την πρώτη κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία και τα εισοδήματά του, με αποτέλεσμα μικρότερο «κούρεμα» και μεγαλύτερη δόση. Η νέα ρύθμιση θα δίνει, σύμφωνα με τον υπουργό, τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέγει την προστασία αποκλειστικά της πρώτης κατοικίας του, αφήνοντας τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία να ρευστοποιηθούν, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, ώστε να διαμορφώνεται ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι «εξαιρετικά γρήγορη», απαντώντας σε ένα αίτημα που, όπως είπε, διατυπώνεται εδώ και καιρό από πολίτες που αναζητούν μια πραγματική διέξοδο αντί για πολύχρονες δικαστικές εμπλοκές, όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις με τον νόμο Κατσέλη. Υπενθύμισε παράλληλα ότι ήδη έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα όρια του εξωδικαστικού μηχανισμού και ότι καταγράφονται περίπου 2.000 υπαγωγές τον μήνα, κάνοντας λόγο όχι απλώς για αριθμούς, αλλά για χιλιάδες οικογένειες που βρίσκουν λύση στα προβλήματά τους.

Αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό του ρόλο, ο υπουργός Οικονομικών περιέγραψε ως βασικό του στόχο στο Eurogroup να «θέσει την Ευρώπη σε κίνηση», επιταχύνοντας αποφάσεις που, όπως είπε, καθυστερούν επί χρόνια. Έφερε ως παραδείγματα την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών καταθέσεων για επενδύσεις και την άρση τεχνητών εμποδίων που κρατούν την ευρωπαϊκή οικονομία κατακερματισμένη. Κατά τον ίδιο, η Ευρώπη έχει ήδη διδαχθεί από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών και διαθέτει πλέον την αναγκαία στρατηγική, αλλά χρειάζεται ταχύτερη εφαρμογή.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του για την προσωπική πολιτική του φιλοδοξία μετά το Eurogroup, δηλώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι το «εδώ και τώρα» και η χρησιμότητα προς τη χώρα, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και, κυρίως, τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η πολιτική έχει νόημα μόνο όταν παρεμβαίνει ουσιαστικά στις ανάγκες της κοινωνίας και δίνει λύσεις σε προβλήματα που λιμνάζουν επί χρόνια.