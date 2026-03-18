Χιόνια, βροχές και βοριάδες συνθέτουν το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τα φαινόμενα μέχρι μέχρι την Κυριακή.

Τα τερτίπια του καιρού συνεχίζοναι με την άνοιξη να έχει μπει προσωρινά σε παύση και το θερμόμετρο να κάνει βουτιά θυμίζοντας ότι παλτό και μπουφάν ακόμη χρειάζονται για τις μετακινήσεις γιατί η ψύχρα είναι έντονη. Σε νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αποτυπώνει στο ιστολόγιό του πώς θα κινηθεί ο καιρός το προσεχές τετραήμερο με αποκορύφωμα τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι το σαββατοκύριακο.

Όπως σχολιάζει μάλιστα ο μετεωρολόγος «Καλοδεχούμενες οι βροχές και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά ακριβά τα ξύλα, το πετρέλαιο και το αέριο!». Σε γενικές γραμμές νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη, με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, Β-ΒΑ, φτάνοντας τοπικά έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται ασθενέστερα φαινόμενα, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, με σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Όπως αποτυπώνεται στην πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου η νέα αυτή μεταβολή του καιρού φέρνει την άνοιξη για λίγο σε δεύτερη μοίρα, καθώς μια διαταραχή με βροχές, κρύο και χιόνια σε ορεινές περιοχές θα κάνει την εμφάνισή της ενώ το σαββατοκύριακο αναμένεται σχετική βελτίωση, με εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, προδιαθέτοντας για πιο ανοιξιάτικες συνθήκες σταδιακά.

Η ανάρτηση Ζιακόπουλου για τον καιρό μέχρι το σαββατοκύριακο (19-22/3)

Την Πέμπτη (19/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και δυτική και νότια χώρα καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Παρασκευή (20/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Σαββατοκύριακο (21 & 22/3), ασθενή -κατά κανόνα- φαινόμενα θα σημειωθούν βασικά στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.