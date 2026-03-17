Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα έρχεται την Πέμπτη, 17/03, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Alpha, από τη Πέμπτη έρχεται «σιβηρική εισβολή» με βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα, με τις πιο ισχυρές να είναι στη νότια και δυτική Ελλάδα.

Στα ορεινά της χώρας αναμένεται έντονη χιονόπτωση, ενώ κατά τις βραδινές ώρες θα επηρεαστούν και οι ημιορεινές περιοχές.

Η κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα την Πέμπτη αναμένεται να υποχωρήσει την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη»

Καλό μεσημέρι!

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη-Τετάρτη

Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία «Samuel» θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ

Πέμπτη-Σάββατο

Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια.

Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα.Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Υ.Γ : Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον τις συναντάμε τέτοια περίοδο.