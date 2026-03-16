Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, καθώς, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου του Star, Θοδωρή Κολυδά, δύο διαταραχές που κινούνται από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου πλησιάζουν την Ελλάδα και θα επηρεάσουν σταδιακά τις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, τα συστήματα που προέρχονται από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας θα φέρουν από την Τρίτη και κυρίως από την Πέμπτη έως την Παρασκευή πιο έντονα φαινόμενα, με βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι βροχές την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Ωστόσο, από την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και να γίνουν πιο γενικευμένα, επηρεάζοντας τόσο την ηπειρωτική χώρα όσο και περιοχές του Αιγαίου και την Κρήτη.

Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει και την αίσθηση του κρύου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας από το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή, ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και ενδέχεται τοπικά να είναι αξιόλογες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέα κύματα βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η άνοιξη θα καθυστερήσει λίγο ακόμη να σταθεροποιηθεί.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10165267592204467&id=760859466&ref=embed_post}