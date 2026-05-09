Ο Ρώσος ηγέτης μίλησε ενώπιον αρκετών εκατοντάδων στρατιωτών που βρίσκονταν στη μεγάλη πλατεία της Μόσχας.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε ιδιαίτερα βαρύ γεωπολιτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης, με τη Ρωσία να τιμά τα 80 χρόνια από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Κόκκινη Πλατεία μετατράπηκε σε επίκεντρο ισχύος και συμβολισμών, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να σκιάζει τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην ομιλία του μπροστά στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, επιχείρησε να συνδέσει τον αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης κατά του ναζισμού με τη σημερινή στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «μάχη απέναντι στον νεοναζισμό και τις απειλές κατά της Ρωσίας». Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής στους βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν σήμερα στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την ομιλία του, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά, δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως, «οι στρατιώτες μας υπέστησαν τεράστιες απώλειες, έκαναν τεράστιες θυσίες στο όνομα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των λαών της Ευρώπης».

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», τόνισε.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Είμαστε ενωμένοι. Η νίκη ήταν δική μας και θα είναι για πάντα», πρόσθεσε πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας.

Στρατιώτες των βορειοκορεατικών δυνάμεων, που βοήθησαν τη Μόσχα να εκδιώξει την άνοιξη του 2025 ουκρανικά στρατεύματα από την περιφέρεια του Κουρσκ, συμμετείχαν στους εορτασμούς, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση.

Χιλιάδες στρατιώτες στην παρέλαση

Στην παρέλαση συμμετείχαν χιλιάδες στρατιώτες, τεθωρακισμένα οχήματα, πυραυλικά συστήματα και στρατιωτικός εξοπλισμός, ενώ πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία νέων οπλικών συστημάτων, αλλά και η αυξημένη στρατιωτική επιτήρηση στην πόλη, καθώς τις τελευταίες ημέρες είχαν προηγηθεί αναφορές για ουκρανικές επιθέσεις με drones κοντά στη Μόσχα.

Η φετινή επέτειος πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες αυξημένης διεθνούς έντασης, με αρκετούς δυτικούς ηγέτες να απουσιάζουν, ενώ η ρωσική ηγεσία επιδίωξε να αναδείξει τις συμμαχίες της με χώρες που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Μόσχα. Στο πλευρό του Πούτιν βρέθηκαν ξένοι ηγέτες και αντιπροσωπείες συμμάχων χωρών, σε μια προσπάθεια επίδειξης διπλωματικής στήριξης προς τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία και δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί τον ιστορικό συμβολισμό της 9ης Μαΐου για να νομιμοποιήσει πολιτικά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση.