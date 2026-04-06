Dance for me Yanis...

Αν βρεθείτε σε κλαμπ - κατά προτίμηση της Μόσχας - και δεν χορέψετε το «Yanis Varoufakis» θα είστε το λιγότερο ξενέρωτοι.

Ο ίδιος ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν γ.γ του MέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, βρίσκεται στη Μόσχα για ένα συνέδριο και τίμησε το τραγούδι, που έχει συνθέσει προς τιμήν του, o Ρώσος DJ Sasha Melior. Και ορδές ο κόσμος - που πολύ πιθανό είναι όχι μόνο να μην ξέρει ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης αλλά και τι λέει το τραγούδι - να χορεύει στους ρυθμούς του Yanis - και όχι του Yani, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Οι κριτικοί δε, συνδέουν την απήχησή του κομματιου με μια αναβίωση της techno της δεκαετίας του '90/αρχές της δεκαετίας του 2000. Το πώς προκύπτει ο Yanis, παραμένει άλυτο μυστήριο.

Το νέο κομμάτι επαναλαμβάνει μόνο τις λέξεις «Γιάνης Βαρουφάκης» και έχει εκτιναχθεί σε δημοτικότητα στη σκηνή των κλαμπ στη Ρωσία. Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιος στις 20 Μαρτίου ανάρτησε το κομμάτι και έκτοτε έχει γίνει viral, must έως και «ύμνος» των Ρώσων clubbers.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης έχει αποτελέσει και στο παρελθόν πηγή έμπνευσης για τη μουσική βιομηχανία. Προσωπικό αγαπημένο το προ 11ετίας «V for Varoufakis», ένα τραγούδι -έκκληση του Jan Böhmermann προκειμένου να απαλλάξουμε ως Έλληνες τους Γερμανούς από τον τότε ΥΠΟΙΚ.

{https://www.youtube.com/watch?v=Afl9WFGJE0M}