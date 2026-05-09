Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων, επιφανειών ή επαφής με ασθενείς, ενώ τα συμπτώματα συνήθως διαρκούν μία έως τρεις ημέρες.

Περιστατικό μαζικής γαστρεντερίτιδας σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, όπου περισσότεροι από 100 επιβάτες και μέλη του πληρώματος εμφάνισαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε νοροϊό, προκαλώντας νέα ανησυχία στις υγειονομικές αρχές μετά και τα πρόσφατα περιστατικά χανταϊού σε άλλο πλοίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσίασαν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως εμετούς, διάρροια και στομαχικές διαταραχές, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν άμεσα σε υγειονομικά πρωτόκολλα και απολυμάνσεις στους χώρους του πλοίου. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν ήπια συμπτώματα και τέθηκαν σε απομόνωση, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Ο νοροϊός θεωρείται εξαιρετικά μεταδοτικός και συχνά εμφανίζεται σε κλειστούς χώρους, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κρουαζιερόπλοια, όπου η στενή επαφή ευνοεί τη γρήγορη διασπορά του.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τον συναγερμό που προκάλεσε η εμφάνιση χανταϊού σε άλλο κρουαζιερόπλοιο, γεγονός που έχει αυξήσει την ανησυχία για την υγειονομική ασφάλεια στα ταξίδια κρουαζιέρας. Ωστόσο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για διαφορετικούς ιούς, με διαφορετικό τρόπο μετάδοσης και επίπεδο επικινδυνότητας.

Οι υγειονομικές αρχές συστήνουν σχολαστική υγιεινή χεριών, αποφυγή επαφής με ασθενείς και αυστηρή τήρηση των κανόνων καθαριότητας, καθώς ο νοροϊός εξαπλώνεται ιδιαίτερα εύκολα σε χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό.