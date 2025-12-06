Ένας ρομποτικός σκύλος με το όνομα «Κύων», το άβαταρ του Σωκράτη, αλλά και εφαρμογές για την επίλυση εγκλημάτων με εικονική πραγματικότητα, την τροποποίηση του DNA και τα μικροφύκη, θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Ένας ρομποτικός σκύλος με το όνομα «Κύων», το άβαταρ του Σωκράτη, αλλά και εφαρμογές για την επίλυση εγκλημάτων με εικονική πραγματικότητα, την τροποποίηση του DNA και τα μικροφύκη, θα βρεθούν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργανώνει στις 7 Δεκεμβρίου, στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 ετών από την έναρξη της λειτουργίας του.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αποτελεί μία, μόνο, από τις δράσεις με ελεύθερη είσοδο που οργανώνονται σε τέσσερις δήμους (Θεσσαλονίκης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Κορδελιού-Ευόσμου, Θέρμης) και σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα (στον δήμο Παύλου Μελά), στο πλαίσιο των εικοστών πέμπτων γενεθλίων του Κέντρου.

«Για πρώτη φορά, όλη η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή επιστήμης και τεχνολογίας. Το ΕΚΕΤΑ “ανοίγει” τα εργαστήριά του σε πολίτες κάθε ηλικίας και “στήνει” σε όλη την πόλη μια μεγάλη γιορτή, όπου η έρευνα παρουσιάζεται, “αγγίζεται” και “ακούγεται”. Από τα ρομπότ που σχεδιάζονται για έρευνα στη ρομποτική κινητικότητα (Κύων-Το σκυλί ρομπότ), μέχρι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν τη ζωή μας (Συνομιλία με τον Σωκράτη), και από τις τεχνολογίες μεταφορών μέχρι τις βιοεπιστήμες, οι δράσεις του ΕΚΕΤΑ φέρνουν στο κοινό όσα μέχρι χθες έμεναν πίσω από τις πόρτες των ερευνητικών ινστιτούτων. Η πόλη γίνεται ένας ανοικτός διάδρομος καινοτομίας, προσκαλώντας τους πολίτες σε μια σπάνια εμπειρία γνωριμίας με τεχνολογίες που ήδη εφαρμόζονται σε μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, υγεία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή εκπαίδευση. Η διαδρομή κορυφώνεται στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, με μια διήμερη επετειακή εκδήλωση, που τιμά την 25ετή πορεία του ΕΚΕΤΑ και αναδεικνύει το διεθνές του αποτύπωμα», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του Κέντρου.

Τα εκθέματα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) θα παρουσιάσει ένα αυτόνομο όχημα επιπέδου 4, ένα αυτόνομο πατίνι μικροκινητικότητας, εφαρμογή διαδραστικής διαχείρισης κυκλοφορίας και τον ρομποτικό σκύλο «Κύων». Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) θα συμμετέχει με το OZZIE Rover, ένα ρομποτικό όχημα για εξωτερικούς χώρους και ένα drone ενεργειακής χαρτογράφησης κτιρίων. Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΙΝΕΒ θα «μιλήσει» στους πολίτες για τα μικροφύκη στη ζωή μας, την τροποποίηση του DNA και την ανακάλυψη των μυστικών του, για τους «στρατιώτες» του ανθρώπινου σώματος, το ανοσοποιητικό και τη βιολογία …στο κεφάλι μας.

Θα παρουσιαστούν, επίσης, εμπειρίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR), με αντικείμενο -μεταξύ άλλων- την επίλυση εγκλημάτων με εικονική πραγματικότητα, ενώ επισκέπτες και επισκέπτριες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φιλοσοφικούς διαλόγους με το ψηφιακό άβαταρ του Σωκράτη.

Το πρόγραμμα των δράσεων