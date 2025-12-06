Η απενεργοποίηση των ρυθμίσεων αυτών βοηθά και την μπαταρία του κινητού αλλά και την ασφάλεια.

Τα σύγχρονα Android κινητά έχουν πολλές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που μπορεί να είναι άνετες, όμως συχνά- όταν παραμένουν μόνιμα ενεργές- καταναλώνουν πολλή μπαταρία και θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά σας.

Ακολουθούν 10 ρυθμίσεις που αξίζει να απενεργοποιήσει κανείς, ειδικά αν δεν τις χρειάζεται συνέχεια:

Πρόσβαση στην τοποθεσία (Location Access): Η ενεργοποίηση της τοποθεσίας επιτρέπει σε εφαρμογές να γνωρίζουν πού βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή. Αυτό όχι μόνο «τρώνει» μπαταρία, αλλά και εκθέτει δεδομένα σας: γεωγραφική θέση, κινήσεις, συνήθειες. Καλό είναι να δίνετε πρόσβαση στο GPS μόνο όταν χρειάζεται (π.χ. χάρτες, παράδοση φαγητού κ.λπ.), όχι μόνιμα. Πρόσβαση στους επαφές (Contact Access): Πολλές εφαρμογές ζητούν πρόσβαση στις επαφές σας χωρίς πραγματική ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο, προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαρρεύσουν. Επομένως, επιτρέψτε πρόσβαση μόνο σε όσες εφαρμογές το χρειάζονται πραγματικά. Εξατομίκευση διαφημίσεων (Advertisement Personalization): Οι ρυθμίσεις εξατομικευμένων διαφημίσεων επιτρέπουν στα apps και στις υπηρεσίες να «μαθαίνουν» τα ενδιαφέροντά σας και να σας προβάλλουν σχετικά διαφημιστικά. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να «χτίζουν» προφίλ σας, κάτι που μπορεί να είναι ενοχλητικό και να θίγει το απόρρητο. Αξίζει να την απενεργοποιήσετε. Σάρωση για κοντινές συσκευές (Nearby Device / Wi-Fi / Bluetooth Scanning): Αν έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi ή το Bluetooth scanning (όχι απλά όταν χρησιμοποιείτε Wi-Fi / BT αλλά γενικά), η συσκευή αναζητά διαρκώς δίκτυα ή συσκευές, κάτι που εξαντλεί μπαταρία και επιτρέπει ενδεχόμενες ανεπιθύμητες συνδέσεις. Καλό είναι να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρειάζεται. Χρήση δεδομένων και συγχρονισμός στο παρασκήνιο (Background Data / Auto-Sync): Πολλές εφαρμογές ανανεώνονται/συγχρονίζονται συνεχώς με το διαδίκτυο, ακόμη όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Αυτό καταναλώνει ενέργεια, δεδομένα και μπορεί να επιβραδύνει τη συσκευή. Απενεργοποιήστε το για εφαρμογές που δεν χρειάζεται να είναι πάντα online. Πρόσβαση σε μικρόφωνο, κάμερα και αισθητήρες χωρίς λόγο: Ορισμένες εφαρμογές ζητούν άδειες πρόσβασης σε μικρόφωνο, κάμερα ή άλλους αισθητήρες, χωρίς να έχουν πραγματικά λόγο. Αυτό μπορεί να παραβιάζει την ιδιωτικότητά σας. Είναι συνετό να απενεργοποιείτε τέτοιες άδειες για εφαρμογές που δεν τις χρειάζονται. Άχρηστες ή παλιές εφαρμογές: Κάθε άχρηστη εφαρμογή δεν καταναλώνει μόνο χώρο, αλλά μπορεί να καταναλώνει και πόρους, να τρέχει στο παρασκήνιο ή να ζητά άδειες χωρίς λόγο. Η διαγραφή όσων δεν χρειάζεστε βελτιώνει απόδοση και ασφάλεια. Άμεσες εφαρμογές (Instant Apps): Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται χωρίς πλήρη εγκατάσταση, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς να έχετε επίγνωση. Αν δεν τις χρησιμοποιείτε, καλό είναι να τις απενεργοποιήσετε. Συλλογή διαγνωστικών δεδομένων (Usage & Diagnostics): Το λειτουργικό Android και ορισμένες υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα χρήσης, στατιστικά και άλλες διαγνωστικές πληροφορίες που αποστέλλονται σε τρίτους και πιθανόν να παραβιάζουν το απόρρητό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Εμφάνιση περιεχομένου ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος (Lock Screen Notifications): Αν δείχνει τα περιεχόμενα των ειδοποιήσεων (μήνυμα, email, κοινωνικά δίκτυα) στην οθόνη κλειδώματος, μπορεί κάποιος να δει τα προσωπικά σας χωρίς να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνο. Αν θέλετε ιδιωτικότητα αλλά και λιγότερες ειδοποιήσεις, κρύψτε το περιεχόμενο ή απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις

{https://www.youtube.com/watch?v=uQopXZIXGzk}

Πηγή geeksforgeeks