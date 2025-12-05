Ούτε βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα ανά την Ελλάδα, με χιλιάδες τρακτέρ να βρίσκονται σε κομβικά σημεία.

Ο σκληρός «πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς η διαμάχη για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου συνεχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερη ένταση, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εφαρμογή του νόμου και στην ανάγκη για διάλογο. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα τους σε Κιλκίς, Σέρρες και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ ήδη σχεδιάζεται η διεύρυνση των κινητοποιήσεων από τους δρόμους και τα τελωνεία σε λιμάνια και αεροδρόμια από Δευτέρα, γεγονός που προμηνύει μια πιο εκτεταμένη κοινωνική αναστάτωση. Διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις δράσεις τους έως ότου εισακουστούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί» διαμηνύει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επαναλαμβάνει ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί», προσπαθώντας να συνδυάσει τη σκληρή στάση απέναντι σε παραβάσεις με προσπάθειες διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων.

Οι αγρότες, εκτός από την επέκταση των μπλόκων, εξετάζουν και τη διοργάνωση πιο συνεκτικών δράσεων διαμαρτυρίας, όπως συμβολικές καταλήψεις σε λιμάνια και αεροδρόμια, με στόχο να ενισχύσουν τη φωνή τους και να κάνουν τα αιτήματά τους πιο ορατά στην κοινωνία και στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαλόγου χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί δίαυλος επικοινωνίας. Οι αγρότες προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους με αποφασιστικότητα. Οι προοπτικές δείχνουν ότι η σύγκρουση αυτή θα συνεχιστεί καθώς κανένας από τους δύο «πόλους» δεν φαίνεται διατεθειμένος να υποχωρήσει χωρίς εχέγγυα.

Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των κινητοποιήσεων, καθώς οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των μέχρι τώρα δράσεων και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τα μπλόκα να ενισχύονται συνεχώς και τις σχέσεις κυβέρνησης – αγροτών να παραμένουν σε έντονο και επικίνδυνο πνεύμα.

Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο του Προμαχώνα

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτήν την ώρα εκατοντάδες νταλίκες διέρχονται από το τελωνείο αφού και από την Ελληνική και τη Βουλγαρική πλευρά είχε σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από τις νταλίκες.

Συμβολικός αποκλεισμός του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Σε συμβολικό αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων προχώρησαν, τελικά, οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στο σημείο. Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι τους , απέκλεισαν για λίγα λεπτά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη τις κακές καιρικές συνθήκες και μη θέλοντας να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Ενταση και χημικά στη Θεσσαλονίκη

Ενταση επικράτησε νωρίτερα στο μπλόκο που έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» Θεσσαλονίκης με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αγρότες θέλησαν να κλείσουν την είσοδο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και απωθήθηκαν από τα ΜΑΤ. Νωρίτερα ένα αγροτικό μηχάνημα αντιπαρατίθεται με τις κλούβες των ΜΑΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό με κλούβες λίγο πριν από τον κόμβο στα "Πράσινα Φανάρια", σε μία προσπάθεια να εμποδίσουν την πρόσβαση των αγροτών στο αεροδρόμιο. Ένα τρακτέρ, θέλοντας να σπάσει το μπλόκο των αστυνομικών, κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα ενώ οι αγρότες φώναζαν «πάτα τον» για τον αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την ένταση που σημειώθηκε στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία». Ο τραυματίας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και διακομίστηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

Μαρινάκης σε αγρότες: Καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές

Μάλιστα σε δήλωσή του για τα επεισόδια με τους αγρότες έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι «Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους.». Όπως τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων» και συνεχίζει: «Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού». Ενώ υπογράμμισε ότι «η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρικάλα

Στα μπλόκα παραμένουν και σήμερα οι αγρότες της Καρδίτσας, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, ενώ φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας, σας στηρίζουμε από την αρχή γιατί έχετε δίκαια αιτήματα. Μαζί θα αγωνιστούμε. Όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», δήλωσε χθες βράδυ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισκεπτόμενος το μπλόκο των αγροτών στο Λόγγο Τρικάλων.

Όλο και περισσότερα τρακτέρ καταφθάνουν στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας στην ΠΑΘΕ. Αγρότες από τα γύρω χωριά της Λάρισας και της Μαγνησίας έχουν ξεσηκωθεί και ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θέτοντας ζήτημα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Μεγαλειώδες είναι και το μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2.000 τρακτέρ.

Αλεξανδρούπολη: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος του κόμβου του Ορμενίου προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι οι Αγροτικοί Σύλλογοι του βορείου Έβρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη, τα περίπου 200 τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτων διακόπτοντας περίπου από τις 13.00 την κυκλοφορία των φορτηγών. Ο ίδιος σημείωσε πως η διάρκεια της κινητοποίησης θα αποφασιστεί κατά την απογευματινή συνέλευση των αγροτών, δηλώνοντας πως ο αριθμός των τρακτέρ θα διπλασιαστεί την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία έχει αποφασιστεί και το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού του Ορμενίου.

Αυξάνεται ο αριθμός των σταθμευμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων

Με τον αριθμό των αποκλεισμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων να αυξάνεται καθημερινά άρχισε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Αλεξανδρή, -με τη συνδρομή και της τροχαίας- η απομάκρυνση προς την Εγνατία Οδό των φορτηγών διεθνών μεταφορών από την Επαρχιακή Οδό των Φερών όπου παρέμεναν μέχρι χθες σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων. Ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, σημείωσε ότι επί της ελληνικής πλευράς υπάρχουν περίπου 500 οχήματα και επί της τουρκικής 800. Πρόσθεσε, άλλωστε, ότι δεδομένης της συνέχισης της κινητοποίησης και της αύξησης του αριθμού των σταθμευμένων φορτηγών, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος εάν παρέμεναν στην Επαρχιακή Οδό η οποία διαθέτει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα και για την αποσυμφόρηση της κατάστασης συνεχίζεται καθημερινά το προσωρινό άνοιγμα της κυκλοφορίας για τα φορτηγά - κατά τη διάρκεια της νύχτας - ώστε περίπου 50 με 70 οχήματα να περνάνε τα σύνορα προς την Τουρκία.

Πάτρα: Κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων – Μπλόκο στον κόμβο του Πύργου

Σε νέες κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, οι οποίοι απέκλεισαν τον κόμβο Πύργου, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

Λόγω του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο εκτρέπεται στον κόμβο της Αμαλιάδας.

Ιωάννινα: Στα μπλόκα Καλπακίου και Λούρου οι αγρότες

Αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι με τρακτέρ, πραγματοποίησαν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η ημέρα κινητοποιήσεων. Τον κόμβο αναμένεται να κλείσουν και από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποιήσεις τους.

Την υποστήριξή του στον αγώνα τους εξέφρασε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε στο μπλόκο. Στο μήνυμά του προς τους αγρότες τόνισε, πως «εάν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι που ήδη δοκιμάζεται γιατί είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ, Υπηρεσιών Κέντρων Υγείας, θα σβήσει».

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αποκλεισμό του κόμβου, από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, την Κυριακή, στις 11:00 το πρωί, προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια θα γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, χαιρετίζει την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υπογραμμίζοντας, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας οργάνωσης και συσπείρωσης των βιοπαλαιστών αγροτών.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας προχώρησαν απόψε σε κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός έχει γίνει στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, από τον ανισόπεδο κόμβο ανατολικού Αιγίου, έως τον ανισόπεδο κόμβο δυτικού Αιγίου.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων και οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με μπλόκα σε ΒΟΑΚ και Αεροδρόμιο Χανίων

Η απόφαση για το συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων της Ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, φέρνει πλέον στην επικαιρότητα και την έναρξη των αγώνων του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί και το κλείσιμο της πύλης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη στα Χανιά τη Δευτέρα 8 του μήνα, θα υπάρξουν μπλόκα στον ΒΟΑΚ, ενώ οι συναντήσεις και συσκέψεις των αγροτών και κτηνοτρόφων συνδικαλιστών και μελών των επιτροπών αγώνα θα είναι συνεχείς, ώστε να αποφασιστούν θέματα, όπως η διάρκεια των κινητοποιήσεων και η διαχείριση της κίνησης των ευπαθών προϊόντων που μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.