Ενταση επικράτησε νωρίτερα στο μπλόκο που έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» Θεσσαλονίκης με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών. Βίντεο από το σημείο.

Ούτε βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα ανά την Ελλάδα, με χιλιάδες τρακτέρ να βρίσκονται σε κομβικά σημεία.

Εκλεισαν την εθνική Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Θήβας

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Ενταση και χημικά στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τη voria.gr, μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων.

Από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν στην αερογέφυρα της Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).

Κλειστό είναι και στα δύο ρεύματα και το σημείο της εισόδου στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Οι κινητοποιήσεις εκεί διαρκούν συνήθως για δύο ή τρεις ώρες και η κυκλοφορία αναμένεται να αποκαταστασθεί κατά τις ώρες 15.00 με 16.00.

Στο μεταξύ έφτασε στον κόμβο Κερδυλλίων, στην Εγνατία Οδό από τα Κερδύλλια προς τις Σέρρες, η αυτοκινητοπομπή των Σερραίων αγροτών και κτηνοτρόφων και σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης πραγματοποιούν συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων μόνο για τα φορτηγά, επιτρέποντας τη διέλευση σε λεωφορεία και ΙΧ αυτοκίνητα. Το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία παραμένει άγνωστο. Η διάρκεια του αποκλεισμού θα καθορίζεται καθημερινά από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.

«Δεν θέλουμε την κοινωνία απέναντί μας. Τα λεωφορεία και τα ΙΧ θα περνούν κανονικά, αλλά όχι τα φορτηγά, τα οποία θα υποχρεώνονται σε παράκαμψη», τόνισε μέλος της συντονιστικής επιτροπής.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρικάλα

Στα μπλόκα παραμένουν και σήμερα οι αγρότες της Καρδίτσας, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, ενώ φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας, σας στηρίζουμε από την αρχή γιατί έχετε δίκαια αιτήματα. Μαζί θα αγωνιστούμε. Όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», δήλωσε χθες βράδυ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισκεπτόμενος το μπλόκο των αγροτών στο Λόγγο Τρικάλων.

Όλο και περισσότερα τρακτέρ καταφθάνουν στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας στην ΠΑΘΕ. Αγρότες από τα γύρω χωριά της Λάρισας και της Μαγνησίας έχουν ξεσηκωθεί και ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θέτοντας ζήτημα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Μεγαλειώδες είναι και το μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2.000 τρακτέρ.

Τελωνείο Ευζώνων: Οκτάωρος αποκλεισμός

Σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Αλεξανδρούπολη: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος του κόμβου του Ορμενίου προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι οι Αγροτικοί Σύλλογοι του βορείου Έβρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη, τα περίπου 200 τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτων διακόπτοντας περίπου από τις 13.00 την κυκλοφορία των φορτηγών. Ο ίδιος σημείωσε πως η διάρκεια της κινητοποίησης θα αποφασιστεί κατά την απογευματινή συνέλευση των αγροτών, δηλώνοντας πως ο αριθμός των τρακτέρ θα διπλασιαστεί την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία έχει αποφασιστεί και το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού του Ορμενίου.

Αυξάνεται ο αριθμός των σταθμευμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων

Με τον αριθμό των αποκλεισμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων να αυξάνεται καθημερινά άρχισε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Αλεξανδρή, -με τη συνδρομή και της τροχαίας- η απομάκρυνση προς την Εγνατία Οδό των φορτηγών διεθνών μεταφορών από την Επαρχιακή Οδό των Φερών όπου παρέμεναν μέχρι χθες σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων. Ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, σημείωσε ότι επί της ελληνικής πλευράς υπάρχουν περίπου 500 οχήματα και επί της τουρκικής 800. Πρόσθεσε, άλλωστε, ότι δεδομένης της συνέχισης της κινητοποίησης και της αύξησης του αριθμού των σταθμευμένων φορτηγών, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος εάν παρέμεναν στην Επαρχιακή Οδό η οποία διαθέτει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα και για την αποσυμφόρηση της κατάστασης συνεχίζεται καθημερινά το προσωρινό άνοιγμα της κυκλοφορίας για τα φορτηγά - κατά τη διάρκεια της νύχτας - ώστε περίπου 50 με 70 οχήματα να περνάνε τα σύνορα προς την Τουρκία.

Πάτρα: Κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων – Μπλόκο στον κόμβο του Πύργου

Σε νέες κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, οι οποίοι απέκλεισαν τον κόμβο Πύργου, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

Λόγω του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο εκτρέπεται στον κόμβο της Αμαλιάδας.

Ιωάννινα: Στα μπλόκα Καλπακίου και Λούρου οι αγρότες

Αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι με τρακτέρ, πραγματοποίησαν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η ημέρα κινητοποιήσεων.

Τον κόμβο αναμένεται να κλείσουν και από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποιήσεις τους.

Την υποστήριξή του στον αγώνα τους εξέφρασε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε στο μπλόκο. Στο μήνυμά του προς τους αγρότες τόνισε, πως «εάν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι που ήδη δοκιμάζεται γιατί είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ, Υπηρεσιών Κέντρων Υγείας, θα σβήσει».

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αποκλεισμό του κόμβου, από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, την Κυριακή, στις 11:00 το πρωί, προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια θα γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, χαιρετίζει την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υπογραμμίζοντας, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας οργάνωσης και συσπείρωσης των βιοπαλαιστών αγροτών.

Κάλεσμα για συγκέντρωση τη Δευτέρα

Διαμηνύοντας πως ο αγώνας των αγροτών «είναι και δικός μας» και απαιτώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα δίκαια αιτήματά τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του υπουργείου Γεωργίας, η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλούν σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην πλατεία Βάθης, τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, στις 6.30 μ.μ.