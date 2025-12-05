Σε ανακοίνωση προχώρησε η ΕΛΑΣ ενημερώνοντας για νέο μπλόκο αγροτών στο 90ό χιλιόμετρο του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στη Βοιωτία.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:40 το πρωί, στο 90ό χιλιόμετρο του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στη Βοιωτία, και στα δύο ρεύματα πορείας.

Η διακοπή προκλήθηκε λόγω συγκέντρωσης αγροτών και τρακτέρ επάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα την πλήρη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Οι Αρχές προχώρησαν σε εκτροπές της κυκλοφορίας προκειμένου να αποσυμφορηθεί το οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, για το ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας) έως το 101ο χιλιόμετρο (κόμβος Στρατοπέδου). Αντίστοιχα, για το ρεύμα προς Αθήνα η εκτροπή πραγματοποιείται από το 107ο χιλιόμετρο (κόμβος Ακραιφνίου) έως το 75ο χιλιόμετρο (κόμβος Ριτσώνας).

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να δείχνουν αυξημένη προσοχή έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.