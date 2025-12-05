Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 59% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι μια κακή εμπειρία στη διαδικασία πρόσληψης οδηγεί σε αρνητικά σχόλια για την επιχείρηση, επιδρώντας στη δημόσια εικόνα της.

Νέα έρευνα του kariera.gr, που πραγματοποιήθηκε μέσω δημοσκόπησης στο LinkedIn κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης.

Η ποιότητα της επαφής με τον εργοδότη φαίνεται πως επηρεάζει άμεσα τη φήμη και την αξιοπιστία μιας εταιρείας στην αγορά εργασίας, με τις αρνητικές εντυπώσεις να μπορούν να προκαλέσουν σημαντικό πλήγμα στην εικόνα της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 59% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι μια κακή εμπειρία στη διαδικασία πρόσληψης οδηγεί σε αρνητικά σχόλια για την επιχείρηση, επιδρώντας στη δημόσια εικόνα της. Επιπλέον, το 21% υποστηρίζει ότι η λανθασμένη διαχείριση της αναζήτησης προσωπικού οδηγεί σε απώλεια ταλέντων, ενώ το 15% επισημαίνει πως η διαδικασία γίνεται πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα. Μόνο το 6% πιστεύει ότι η αρνητική εμπειρία έχει μικρή ή αμελητέα επίδραση.

Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα της αναντιστοιχίας μεταξύ περιγραφής θέσης και πραγματικών αρμοδιοτήτων. Το 67% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συναντά συχνά υπερβολές στις αγγελίες εργασίας, ενώ το 27% παρατηρεί μικρότερες ασυμβατότητες. Μόλις το 6% θεωρεί πως η περιγραφή είναι ακριβής και το 1% κάνει λόγο για πλήρη διαφάνεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο ειλικρινή και σαφή παρουσίαση των θέσεων εργασίας.

Η πρώτη εντύπωση για μια εταιρεία φαίνεται να διαμορφώνεται κυρίως από την περιγραφή της θέσης, η οποία συγκεντρώνει το 39% των προτιμήσεων. Ακολουθούν οι κριτικές στα κοινωνικά δίκτυα με 25% και η άμεση επικοινωνία με τον recruiter με 24%. Το career page της εταιρείας επηρεάζει μόλις το 13%, υποδεικνύοντας ότι οι υποψήφιοι εστιάζουν περισσότερο στις άμεσες και πρακτικές πληροφορίες.

Αναφορικά με την ανατροφοδότηση μετά τη συνέντευξη, το 58% των συμμετεχόντων θεωρεί πως η εξατομικευμένη απάντηση κάνει ουσιαστική διαφορά στην εμπειρία του υποψηφίου, ενώ το 34% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε έστω ένα σύντομο σχόλιο, ακόμη κι αν δεν το αναμένει. Μόνο το 7% αρκείται σε μια τυπική, αυτοματοποιημένη απάντηση, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης προσέγγισης στις διαδικασίες πρόσληψης.

Οι βασικοί λόγοι εγκατάλειψης μιας διαδικασίας πρόσληψης αφορούν την πολυπλοκότητα ή τη μεγάλη διάρκειά της (28%), τις καθυστερήσεις στην επικοινωνία (27%), την έλλειψη διαφάνειας ως προς τις απολαβές (24%) και την αρνητική εμπειρία στη συνέντευξη (21%). Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι υποψήφιοι επιζητούν σαφήνεια, ταχύτητα και σεβασμό στον χρόνο τους, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την τελική τους απόφαση.

Σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την τελική απάντηση του εργοδότη, το 51% θεωρεί ιδανικό το διάστημα των 10-14 ημερών, ενώ το 35% εκτιμά πως μια εβδομάδα είναι επαρκής. Μόλις το 6% αποδέχεται καθυστέρηση που υπερβαίνει τις τρεις εβδομάδες, κάτι που επιβεβαιώνει τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης.