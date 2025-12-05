Στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, το 82% των δωματίων ανήκει σε αλυσίδες, στοιχείο που αντανακλά τον ολοένα και πιο θεσμικό χαρακτήρα της αγοράς.

Η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας διατήρησε και το 2025 την ισχυρή ανοδική της πορεία, καταγράφοντας πληρότητα 78,6% και μέση τιμή δωματίου στα 185 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη 55η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΞΑ. Παρά τις διεθνείς νομισματικές διακυμάνσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να αποτελούν τις δύο σημαντικότερες αγορές της πρωτεύουσας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους συμβολή στην τουριστική ζήτηση.

Στην παρουσίασή του, ο Stefan Merkenhof της GBR Consulting υπογράμμισε ότι η Αθήνα συνεχίζει τη σταθερή ενίσχυση του τουριστικού της αποτυπώματος, με τις διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο να φθάνουν τα 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο 8,5% σε ετήσια βάση. Από αυτούς, οι 7,9 εκατ. ήταν αλλοδαποί επισκέπτες, στην πλειονότητά τους ταξιδιώτες αναψυχής, με αύξηση 9,2% κατά το διάστημα Οκτ. ’25 – Οκτ. ’24. Τα ξενοδοχεία της πόλης διατήρησαν τη σταθερή απόδοση του προηγούμενου έτους, ενώ το RevPar κατέγραψε άνοδο 2,9%, ακολουθώντας την αύξηση της μέσης τιμής.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο της διαμονής στην πρωτεύουσα. Η ταχεία ανάπτυξη boutique και lifestyle ξενοδοχείων, η ενίσχυση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η πίεση για βιώσιμες πρακτικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, αλλά και η άνοδος των serviced apartments και aparthotels αποτελούν βασικές παραμέτρους του νέου περιβάλλοντος. Παράλληλα, ισχυροποιείται η παρουσία των ξενοδοχειακών αλυσίδων, με 55 εταιρείες – εκ των οποίων 25 διεθνείς – να δραστηριοποιούνται πλέον στην Αττική. Στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, το 82% των δωματίων ανήκει σε αλυσίδες, στοιχείο που αντανακλά τον ολοένα και πιο θεσμικό χαρακτήρα της αγοράς.

Η Αθήνα ανέβηκε το 2025 στην όγδοη θέση μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών πόλεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις, σύμφωνα με τη CBRE, από τη δέκατη που κατείχε το 2024. Οι μισοί επενδυτές εκτιμούν ότι η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει τη νέα προσφορά, ενώ το 34% στρέφεται σε στρατηγικές προστιθέμενης αξίας, επενδύοντας σε αναβαθμίσεις υφιστάμενων ακινήτων. Σε σύγκριση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς, η Αθήνα εμφανίζει υψηλότερη πληρότητα από Ρώμη, Μαδρίτη και Λισαβόνα, ενώ υστερεί ελαφρώς έναντι της Βαρκελώνης· παράλληλα, καταγράφει υψηλότερο ADR από τη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα.

Η ΕΞΑ τόνισε την ανάγκη για εις βάθος ανάλυση του νέου τοπίου στα τουριστικά καταλύματα, επισημαίνοντας πως οι αλλαγές επηρεάζουν το προφίλ του προορισμού, την κατανομή της ζήτησης, τις τιμές και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Ευγένιος Βασιλικός, υπογράμμισε ότι η Αθήνα οφείλει να σχεδιάσει με σοβαρότητα τη διαχείριση των τουριστικών κλινών της, με κριτήριο τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού και τις ανάγκες των δήμων. Όπως δήλωσε, «η δυναμική της Αθήνας δεν αμφισβητείται και οι αριθμοί εμπνέουν αισιοδοξία, όμως η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη απαιτεί επιστημονική προσέγγιση και στρατηγικό σχέδιο που θα εξασφαλίσει βιώσιμη πρόοδο για κατοίκους και επισκέπτες».