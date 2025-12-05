«Οι αγροτοσυνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά χωρίς φωνές, χωρίς πόλωση, όπως πρέπει για το συμφέρον και την ασφάλεια της χώρας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα το θέμα των αγροτών», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και την ςκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μη διαχειρίσιμο. Όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε για κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα δημιουργούσαν περαιτέρω προβλήματα και οξύνσεις παρά μόνο να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που προκύπτουν από μια δυσκολία λόγω των καταλήψεων των δρόμων», υπογράμμισε ο υπουργός.

Αναλυτικά, ερωτηθείς αν μπορεί η ΕΛ.ΑΣ. να λύσει τα προβλήματα των αγροτών, είπε: «Δεν νομίζω ότι ζητάει κανείς να λύσει η Αστυνομία τα προβλήματα των αγροτών, ούτε εγώ που δεν είμαι αρμόδιος υπουργός μπορώ να έχω κάποια άποψη για κάποια ζητήματα ως πολιτικός και μάλιστα ως πολιτικός που έχω καταγωγή, δεσμούς και βιώματα από την αγροτιά. Δεν έχω τη δυνατότητα να δίνω απαντήσει εξειδικευμένες όπως ο συνάδελφός μου που είναι αρμόδιος. Άρα δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα το θέμα των αγροτών».

Στην ερώτηση τι θα κάνει η Αστυνομία όταν θα κλείσουν οι αγρότες τελωνεία και λιμάνια, απάντησε: «Γιατί με ρωτάτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή; Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μη διαχειρίσιμο. Όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε για κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα δημιουργούσαν περαιτέρω προβλήματα και οξύνσεις παρά μόνο να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που προκύπτουν από μια δυσκολία λόγω των καταλήψεων των δρόμων. Από την ώρα που υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, από την ώρα που λειτουργούν τα σύνορά μας "κανονικά", με κάποια εμπόδια που δεν δημιουργούν προσκόμματα στην λειτουργία της χώρας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον».

Πρόσθεσε πως «Οι αγροτοσυνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά χωρίς φωνές, χωρίς πόλωση, όπως πρέπει για το συμφέρον και την ασφάλεια της χώρας».

Αναφορικά με τις αυριανές κινητοποιήσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου, ο Μ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Η Αστυνομία είναι παρούσα παρά τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα που απαιτούν μεγάλη παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους σε όλες τις πόλεις. Θα είμαστε και αύριο παρόντες να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι διαδηλώσεις. Η Αθήνα θα έχει τόσους αστυνομικούς όσους χρειάζεται έτσι ώστε να γίνει ειρηνικά η διαδήλωση».

Για τις ΕΔΕ, σχολίασε: «Ότι έχει να κάνει με αστυνομική βία υπάρχει ένας μηχανισμός αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών αστυνομικής βίας ο οποίος υπάγεται στον Συνήγορο του Πολίτη. Όλες οι ΕΔΕ προωθούνται στον Συνήγορο του Πολίτη για να αποφασίσει και να εισηγηθεί αυτός και το πόρισμα και τις ποινές».