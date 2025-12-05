Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας.

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του, αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Πρόκειται για μια 55χρονη και τον 58χρονο σύζυγό της, οι οποίοι είχαν να δώσουν σημεία ζωής από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το e-evros.gr, φέρεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους ήδη από τη Δευτέρα, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Οι συγγενείς τους, ανήσυχοι που δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν για αρκετές ημέρες, μετέβησαν στο σπίτι και αφού δεν υπήρξε ανταπόκριση, ενημέρωσαν την αστυνομία.

Η πιθανή αιτία θανάτου του ζευγαριού στην Αλεξανδρούπολη

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας που χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος.

Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.