Πώς κύλησε η τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία, τα παράπονα για αδυναμία σύνδεσης και η απάντηση του Υπουργείου σε όσα σχολεία δεν την υλοποίησαν.

Κλειστά έμειναν σήμερα τα σχολεία στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας λόγω των σφοδρών καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Byron. Όμως σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας τα μαθήματα διεξάγονται με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex. Από αργά χθες το απόγευμα εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων έσπευσαν να στήσουν τις διαδικτυακές τάξεις ώστε σήμερα το πρωί οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να μπουν κανονικά στις ηλεκτρονικές αίθουσες για να διεξαχθούν τα μαθήματα. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η τηλεκπαίδευση ήταν υποχρεωτική για τους μαθητές καθώς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ναι μεν τα περισσότερα σχολεία έχουν συνδεθεί στο Webex και τα μαθήματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά εντούτοις όμως σε πολλές περιπτώσεις σχολείων ακόμα και στην «καρδιά» της Αττικής δεν εφάρμοσαν τηλεκπαίδευση λόγω αδυναμίας σύνδεσης και ανεπάρκειας υλικοτεχνικών υποδομών. Για ακόμη μια φορά αποτυπώνονται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τα έντονα προβλήματα ανισότητας στην εκπαίδευση. Παρά την πρόθεση των αρχών να διασφαλίσουν τη συνέχεια της μάθησης, η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάλογα με την πρόσβαση των μαθητών σε τεχνολογικά μέσα και υποδομές αλλά και με το κατά πόσο τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί έχουν επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δηλώνεται ικανοποίηση για την συμμετοχή μαθητών στην σημερινή τηλεκπαίδευση και όπως τονίζεται μέχρι στιγμής η όλη διαδικασία έχει κυλήσει σε ομαλούς ρυθμούς χωρίς να έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην πλατφόρμα με τις ηλεκτρονικές τάξεις να κάνουν μάθημα ανεμπόδιστα. Παράλληλα πηγές του Υπουργείου διαβεβαίωσαν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξουν κυρώσεις για τα σχολεία που έκριναν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν τηλεκπαίδευση. Εξάλλου όπως μας αναφέρθηκε πέραν της αδυναμίας από πλευράς υλικοτεχνικών υποδομών υπήρξαν και σχολεία που δεν εφάρμοσαν τηλεκπαίδευση λόγω εκτεταμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης.

ΟΛΜΕ και ΔΟΕ καταγγέλλουν την «πρόχειρη» τηλεκπαίδευση και την υποκρισία του ΥΠΑΙΘ

Με έντονη κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) τονίζει ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως εφαρμόζεται, «βαφτίζει διδασκαλία μια πρόχειρη τηλε-απασχόληση». Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «εκπαιδευτική διαδικασία» μια λύση ανάγκης, χωρίς να έχει εξασφαλίσει επαρκή εξοπλισμό και σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους μαθητές, κατάλληλη επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς και ουσιαστική παιδαγωγική προετοιμασία για ποιοτική τηλεκπαίδευση.

Η ΟΛΜΕ υπογραμμίζει ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δημιουργεί ανισότητες, αφήνει μαθητές εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας και μετατρέπει την εκπαιδευτική πράξη σε αποσπασματική τηλε-απασχόληση, η οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διδασκαλία στην τάξη. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, εξοπλισμό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, σοβαρό σχεδιασμό και παιδαγωγικό πλαίσιο για οποιαδήποτε μορφή τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να εργάζονται από το σπίτι τους, ούτε να χρησιμοποιούν προσωπικά μέσα για τηλέργασία ή τηλεκπαίδευση, ειδικά όταν το σχολείο είναι κλειστό. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποστήριξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Σπύρος Μαρίνης, καταγγέλλει την απόφαση του ΥΠΑΙΘ για τηλεκπαίδευση ως υποκριτική και επικοινωνιακή κίνηση. Επισημαίνει ότι τα σχολεία συχνά δεν διαθέτουν υποδομές και μέτρα ασφαλείας, ενώ δεν παρέχεται επαρκής εξοπλισμός στους εκπαιδευτικούς, όπως ορίζει ο νόμος 4807/21 για την τηλεργασία. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει τηλεκπαίδευση με δικά του μέσα, και δεν μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μαθητών ή εκπαιδευτικών.

Η θέση των δύο Ομοσπονδιών αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η τρέχουσα εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, αφήνοντας κενά, ανισότητες και αδικίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.