Πληρώνονται πριν τα Χριστούγεννα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την καταβολή των επιδομάτων πριν τα Χριστούγεννα, λόγω των αργιών των εορτών.

Η πιθανότερη ημερομηνία για την πρώτη πληρωμή είναι η 22η Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία θα καταβληθούν:

Έκτη δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21

Επίδομα Ενοικίου / Στέγασης

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα

Επιδοτήσεις στεγαστικής συνδρομής

Δικαιούχοι επιδομάτων Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα Παιδιού Α21: 498.799 δικαιούχοι Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 12.768 δικαιούχοι Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι Τα επιδόματα Α21, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Επίδομα Παιδιού Α21: Τι πρέπει να ξέρετε

Η πλατφόρμα Α21 δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις μέχρι την Τετάρτη στις 18:00.

Αναμένονται δύο πληρωμές για το 2025: μία πριν τα Χριστούγεννα και μία τέλος Ιανουαρίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω: idika.gr ή opeka.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Προϋποθέσεις: φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (προνήπιο έως Γυμνάσιο) και επάρκεια φοίτησης.

Υποβολή Αίτησης Α21:

Στοιχεία σχολικής μονάδας, τάξη και αριθμός μητρώου παιδιού υποχρεωτικά.

Εάν δεν διασταυρωθούν τα στοιχεία, απαιτείται επισύναψη δικαιολογητικού.

Μη υποβληθείσα αίτηση (αποθηκευμένη προσωρινά) δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ποσά επιδόματος παιδιού:

1ο & 2ο παιδί: 70 €, 42 € ή 28 € ανά μήνα (ανάλογα με το εισόδημα)

Από 3ο παιδί και πάνω: 140 €, 84 € ή 56 € ανά μήνα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)

Δικαιούχοι:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: ενήλικες που ζουν μόνοι.

Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που ζουν στην ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων φιλοξενούμενων και φοιτητών έως 25 ετών.

Άστεγοι: άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Επίδομα Γέννησης

1 παιδί: 2.400 €

2 παιδιά: 2.700 €

3 παιδιά: 3.000 €

4+ παιδιά: 3.500 €

Καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις: πρώτη τον επόμενο μήνα από τη γέννηση και δεύτερη 5 μήνες μετά.

Επίδομα Στέγασης

Δικαιούχος: 70 €/μήνα

Κάθε επιπλέον μέλος: +35 €/μήνα

Μονογονεϊκή οικογένεια ή απροστάτευτα παιδιά: +70 €/μήνα ανά μέλος

Μέγιστο ποσό: 210 €/μήνα

Για μισθωτήρια με ενοίκιο < ποσού επιδόματος, καταβάλλεται έως το αντίστοιχο ποσό (τουλάχιστον 10 €).