Ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την καταβολή των επιδομάτων πριν τα Χριστούγεννα, λόγω των αργιών των εορτών.
Η πιθανότερη ημερομηνία για την πρώτη πληρωμή είναι η 22η Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία θα καταβληθούν:
- Έκτη δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21
- Επίδομα Ενοικίου / Στέγασης
- Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
- Προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα
- Επιδοτήσεις στεγαστικής συνδρομής
Δικαιούχοι επιδομάτων Δεκεμβρίου 2025
- Επίδομα Παιδιού Α21: 498.799 δικαιούχοι
- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι
- Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι
- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 12.768 δικαιούχοι
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι
- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι
- Τα επιδόματα Α21, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Επίδομα Παιδιού Α21: Τι πρέπει να ξέρετε
Η πλατφόρμα Α21 δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις μέχρι την Τετάρτη στις 18:00.
Αναμένονται δύο πληρωμές για το 2025: μία πριν τα Χριστούγεννα και μία τέλος Ιανουαρίου 2026.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω: idika.gr ή opeka.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.
Προϋποθέσεις: φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (προνήπιο έως Γυμνάσιο) και επάρκεια φοίτησης.
Υποβολή Αίτησης Α21:
Στοιχεία σχολικής μονάδας, τάξη και αριθμός μητρώου παιδιού υποχρεωτικά.
Εάν δεν διασταυρωθούν τα στοιχεία, απαιτείται επισύναψη δικαιολογητικού.
Μη υποβληθείσα αίτηση (αποθηκευμένη προσωρινά) δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ποσά επιδόματος παιδιού:
1ο & 2ο παιδί: 70 €, 42 € ή 28 € ανά μήνα (ανάλογα με το εισόδημα)
Από 3ο παιδί και πάνω: 140 €, 84 € ή 56 € ανά μήνα
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)
Δικαιούχοι:
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: ενήλικες που ζουν μόνοι.
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που ζουν στην ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων φιλοξενούμενων και φοιτητών έως 25 ετών.
Άστεγοι: άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
Επίδομα Γέννησης
1 παιδί: 2.400 €
2 παιδιά: 2.700 €
3 παιδιά: 3.000 €
4+ παιδιά: 3.500 €
Καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις: πρώτη τον επόμενο μήνα από τη γέννηση και δεύτερη 5 μήνες μετά.
Επίδομα Στέγασης
Δικαιούχος: 70 €/μήνα
Κάθε επιπλέον μέλος: +35 €/μήνα
Μονογονεϊκή οικογένεια ή απροστάτευτα παιδιά: +70 €/μήνα ανά μέλος
Μέγιστο ποσό: 210 €/μήνα
Για μισθωτήρια με ενοίκιο < ποσού επιδόματος, καταβάλλεται έως το αντίστοιχο ποσό (τουλάχιστον 10 €).