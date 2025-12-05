Δεν γίνεται καμία αναφορά στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη.

Αλλάζουν τα σχέδια για την προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία - αφιέρωμα σε Θεοδωράκη και Χατζιδάκι με τη Νατάσσα Μποφίλιο, τον Γιάννη Χαρούλη και την Hellenic Music Ensemble, έπειτα απο τις έντονες αντιδράσεις, όπως φαίνεται από την ανάρτηση της ερμηνεύτριας στα social media.

Συγκεκριμένα, από την χθεσινή ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου, βλέπουμε ναι μεν θα γίνουν οι συναυλίες ανά τον κόσμο, ωστόσο έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα των δύο δημιουργών, ενώ ο τίτλος που αναφέρεται πλέον είναι «The Music of Greece - World Tour 2026».



Η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρει στην λεζάντα της: «Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας.

Εισιτήρια διαθέσιμα στο link του bio».

Γιώργος Χατζιδάκις: Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, o γιος και μοναδικός κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος, με ανακοίνωσή του είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του για την παγκόσμια περιοδεία σημειώνοντας ότι δεν έδωσε ποτέ την άδεια για να χρησιμοποιηθούν τα τραγούδια του Μάνου στην εν λόγω περιοδεία.

Παράλληλα, η πλευρά Θεοδωράκη δήλωσε ότι πληροφορήθηκαν από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας, καλώντας τη διοργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι.



Αιχμηρή ήταν και η πρόσφατη δήλωση του Σταύρου Ξαρχάρου ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι παραγωγοί της περιοδείας «θα μπορούσαν να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών» και συνέχισε τονίζοντας «ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής , ’’ηθικό δικαίωμα’’ λέγεται (αν καταλαβαίνουμε τί θα πει αυτό), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο. Και ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου. Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ».