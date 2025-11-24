Ο Γιώργος Χατζιδάκις λέει ότι η διοργάνωση αγνόησε την άρνησή του και έχει προβεί σε νομικές ενέργειες - όλη η ανακοίνωση.

O Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την παγκόσμια περιοδεία που πρόκειται να πραγματοποιήσει η Hellenic Music Ensemble μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη, σε 9 χώρες και 22 πόλεις του πλανήτη.



Ο Γιώργος Χατζιδάκις, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο πάνω στο πνευματικό έργο του πατέρα του, σημειώνει ότι δεν έδωσε ποτέ την άδεια για να χρησιμοποιηθούν τα τραγούδια του Μάνου στην εν λόγω περιοδεία, εξηγώντας τους λόγους.



«Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι», αναφέρει ο Γιώργος Χατζιδάκις και προσθέτει ότι η διοργάνωση «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας», γεγονός που τον υποχρέωσε να προβεί «σε νομικές ενέργειες».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».



Γιώργος Χατζιδάκις»