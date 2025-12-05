Εμμέσως πλην σαφώς τον καλεί να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ!

Θέμα προέδρου στο ΠΑΣΟΚ θέτει εμμέσως πλην σαφώς ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μιλώντας στο iefimerida και τον Άγγελο Μόσχοβα.

Εκτιμώντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δηλώνει πως επειδή εκλέχτηκε πρόσφατα δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει, εκτός από την περίπτωση που αναλάβει ο ίδιος την πρωτοβουλία της παραίτησής του!

ΔΙαβάστε το συγκεκριμένο απόσπασμα:

-Άγγελος Μόσχοβας: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης λέει νίκη έστω και με μια ψήφο διαφορά στις επόμενες εκλογές. Είναι πάρα πολύ μακριά ο στόχος. Το ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσεις στις δημοσκοπήσεις, υπολείπεται κατά τουλάχιστον του ήμισυ του κυβερνώντος κόμματος. Τι προϋποθέσεις και προοπτικές υπάρχουν να γίνει κυβερνών κόμμα; Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό;

-Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Κοιτάξτε. Δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουν πέσει έξω. Στις τελευταίες εκλογές σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσαν να πιάσουν το ποσοστό, αλλά στο γενικό τα ποσοστά που δίνουν είναι αυτά και στην ελληνική κοινωνία. Προϋποθέσεις... Τι κοιτάς σε ένα κόμμα; Πρώτον την ηγεσία του, τον αρχηγό του. Ο αρχηγός εκλέχθηκε πρόσφατα δημοκρατικά. Άρα δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Εάν θέλει να πάρει κάποια πρωτοβουλία θα την πάρει ο ίδιος...

-Άγγελος Μόσχοβας: Βλέποντας δηλαδή ότι δεν πάει καλά να πει πριν τις εκλογές φεύγω;

-Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να την πάρει ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να υποδείξω στον πρόεδρο ο οποίος είναι εκλεγμένος. Όπως ξέρετε εγώ έθεσα το θέμα (σσ. εσωκομματικές εκλογές). Έγινε, ήταν μια εξαιρετική διαδικασία, υπήρξαν αποτελέσματα και είναι απόλυτα σεβαστά. Άρα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πρόεδρο πριν όποια πρωτοβουλία μπορεί να πάρει ο ίδιος.

Αρχίζουν τα όργανα στη Χαριλάου Τρικούπη και να δούμε αν και πώς θα αντιδράσει ο Νϊκος Ανδρουλάκης!

Β.Σκ.