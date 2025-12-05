Απόλυτος ο Ανδρουλάκης: Σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη μια δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο MEGA και τη Νίκη Λυμπεράκη:

«Σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει, γιατί αυτό δεν είναι πολιτική αλλαγή. Ένα κόμμα που του χρόνου θα κυβερνά 7 χρόνια και έχει να επιδείξει αυτά τα αποτελέσματα, θέλει να παραμείνει στην εξουσία; Αν παραμείνει, ζήτω που καήκαμε. Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με αυτά τα πεπραγμένα, που θα πάει η χώρα; Θα την ξαναστείλουμε στα μνημόνια; Είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή και για αυτό απευθύνομαι στο 75% της κοινωνίας, που δεν περνάει καλά, που θέλει καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερη παιδεία, χαμηλό κόστος ζωής, ενοίκια αξιοπρέπειας».

Πιο καθαρή δήλωση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δεν ξανάχουμε ακούσει. Τόσο καθαρή που κανένα "εθνικό συμφέρον" δεν του επιτρέπει να δικαιολογήσει τυχόν συγκυβέρνηση.

Πιστεύουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το εννοεί ότι δεν θα συγκυβερνήσει.

Το θέμα όμως, με βάση τη λογική του, είναι πώς δεν θα βγει ξανά η ΝΔ πρώτη..

Β.Σκ.