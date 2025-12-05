Μετά το δείπνο στον «Καραβίτη» προς αναβολή και η ΚΟ της Δευτέρας.

Δεν είναι μόνο το έκτακτο δελτίο καιρού που ανάβαλε το δείπνο του πρωθυπουργού με τους γαλάζιους βουλευτές χθες το βράδυ στον «Καραβίτη».

Προς αναβολή βαίνει και η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ. την Δευτέρα εν όψει του προϋπολογισμού.

Φαίνεται ότι ο κυβερνητικός πονοκέφαλος από τα μπλόκα των αγροτών και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού σε αφορμή και την επιστροφή Τσίπρα θέτουν σε δεύτερο πλάνο την ανάγκη για την σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στο Μαξίμου και τους βουλευτές της Ν.Δ.

Λ.Ι.