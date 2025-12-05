Ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Λαχτάρισαν το πρωί οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, καθώς είδαν νταλίκα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το όχημα κινήθηκε ανάποδα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.