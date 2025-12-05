Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, που έχει ήδη δεχθεί περισσότερες από 1,15 εκατομμύρια αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης, κλείνει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Λίγες μόλις ώρες απομένουν για τα νοικοκυριά που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση, προκειμένου να εξασφαλίσουν το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, που έχει ήδη δεχθεί περισσότερες από 1,15 εκατομμύρια αιτήσεις, κλείνει απόψε τα μεσάνυχτα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ, με την πρώτη πληρωμή να έχει ήδη προγραμματιστεί πριν από τα Χριστούγεννα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν στον λογαριασμό τους προκαταβολή ίση με το 60% του επιδόματος της σεζόν 2024-2025, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή ορίζεται στο 50%, χωρίς να μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τα 80 ευρώ.

Η διαδικασία της αίτησης

Όσοι σπεύσουν την τελευταία στιγμή να ολοκληρώσουν την αίτηση στο myΘέρμανση θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και να επιλέξουν «Νέα Αίτηση», όπου τα βασικά στοιχεία του αιτούντος εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. Στη συνέχεια δηλώνονται το είδος καυσίμου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, ο οικισμός, ο τύπος κατοικίας, η επιφάνειά της και, όπου απαιτείται, η ένδειξη για το αν βρίσκεται σε πολυκατοικία.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας με χρήση πετρελαίου θέρμανσης, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει και τα στοιχεία που αφορούν το κτίριο, ενώ πριν από την οριστικοποίηση πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, αφού δημιουργήσει το σχετικό προφίλ με τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά θέρμανσης, μπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής μόλις κατατεθεί τουλάχιστον μία αίτηση. Παράλληλα έχουν ήδη προγραμματιστεί οι επόμενες καταβολές: έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές καυσίμων, πέλετ ή ξύλων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 15 Απριλίου 2026 και θα δηλωθούν έως τις 30 Απριλίου, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026.