«Αυτό το "εθνικό debate" έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία».

Ακυρώνεται η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, με τα τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Σήμερα, λίγες ώρες πριν τη συνεντευξη Τύπου η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε την ακύρωση του Media Event για την παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble, ενώ έκανε γνωστό ότι η έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας θα γίνει κανονικά στις 10 Ιανουαρίου 2026, με πρώτο σταθμό το Άμστερνταμ.

«Έχουμε αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο. Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, o γιος και μοναδικός κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος, με ανακοίνωσή του είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του για την παγκόσμια περιοδεία σημειώνοντας ότι δεν έδωσε ποτέ την άδεια για να χρησιμοποιηθούν τα τραγούδια του Μάνου στην εν λόγω περιοδεία, εξηγώντας τους λόγους.

«Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι», αναφέρει ο Γιώργος Χατζιδάκις και προσθέτει ότι η διοργάνωση «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας», γεγονός που τον υποχρέωσε να προβεί «σε νομικές ενέργειες».



Παράλληλα, η πλευρά Μίκη Θεοδωράκη με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες (1/12) ζήτησε να βρεθεί άμεσα μια λύση που να σέβεται τις απόψεις του Γιώργου Χατζιδάκι. Επίσης, ανέφερε ότι ο κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Μίκη Θεοδωράκη δεν ενημερώθηκε, ούτε καν τυπικά, για την περιοδεία αλλά ενημερώθηκαν από το διαδίκτυο σχετικά με την πραγματοποίηση της περιοδείας.



Διαβάστε την ανακοίνωση του Michel Boersma (CEO / Executive Producer GTP TOURING Ltd) για την ακύρωση του Media event:

«Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το "εθνικό debate" έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ.

Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο.

Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».



