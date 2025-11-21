Προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας δάσκαλος.

Τραγική κατάληξη είχε ένα 13χρονο παιδί σε ειδικό σχολείο του Πειραιά όταν κατά τη διάρκεια του φαγητού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να παραλάβει το παιδί και να το μεταφέρει στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε. Προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας δάσκαλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deeajjj54igp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η 13χρονη, μαθήτρια με κινητικά προβλήματα, έτρωγε το δεκατιανό της όταν αισθάνθηκε δυσφορία. Στο πλευρό της βρέθηκε σχολικός νοσηλευτής και βοηθητικό προσωπικό που προσπάθησαν να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Άμεσα ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) . Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σχολείο για να παραλάβει την 13χρονη μαθήτρια και σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια «έσβησε» στο ασθενοφόρο. Οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας διαπίστωσαν το θάνατό της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 10:20 για το συμβάν και έφτασαν αμέσως στο σχολείο για να διαπιστώσουν τι συνέβη.

Στο πλαίσιο των ερευνών και για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου. Οι αρχές διερευνούν εάν υπήρξε αμέλεια ή άλλος παράγοντας που συνέβαλε στο τραγικό γεγονός. Η κοινότητα του σχολείου βρίσκεται σε σοκ, ενώ μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί θρηνούν το χαμό της νεαρής μαθήτριας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deead42jr94h?integrationId=40599y14juihe6ly}