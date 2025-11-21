Πώς η 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της τρώγοντας δεκατιανό.

Τραγωδία συνέβη σήμερα στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά όπου μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε και έχασε τη ζωή της τρώγοντας το δεκατιανό της. Όλα συνέβησαν γύρω στις 10 το πρωί εντός του σχολείου όταν η 13χρονη μαθήτρια με κινητικά προβλήματα έτρωγε το γεύμα της. Η μαθήτρια υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας η 13χρονη τρώγοντας το δεκατιανό της γεύμα εμφάνισε σημάδια πνιγμού. Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

Tο ΕΚΑΒ μετέφερε την 13χρονη μαθήτρια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η 13χρονη κατέληξε λίγη ώρα σκορπίζοντας θλίψη στην κοινότητα του σχολείου.

Πειραιάς: Προσήχθησαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 10:20 για το συμβάν και έφτασαν αμέσως στο σχολείο για να διαπιστώσουν τι συνέβη. Στο πλαίσιο των ερευνών και για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.

Οι συνθήκες του πνιγμού διερευνώνται

Οι αρχές διερευνούν εάν υπήρξε αμέλεια ή άλλος παράγοντας που συνέβαλε στο γεγονός που οδήγησε στον τραγικό θάνατο της 13χρονης. Η κοινότητα του σχολείου βρίσκεται σε σοκ, ενώ μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί θρηνούν το χαμό της νεαρής μαθήτριας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μια μητέρα παιδιού που φοιτά στο σχολείο ανέφερε ότι οι γονείς δεν ενημερώθηκαν για το περιστατικό παρά μόνο από τα μέσα ενημέρωσης. «Το παιδί μου είναι 10 ετών. Είχε άλλο ένα 13χρονο κορίτσι μέσα στην τάξη. Συνολικά ήταν 3 παιδιά. Και ήξερα ότι ήταν ένα 13χρονο κοριτσάκι εκεί, οπότε λογικά θα ήταν αυτό το παιδί», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια ανέφερε σημαντικά προβλήματα στελέχωσης στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι: «Δασκάλους έχει, βοηθούς δεν έχει. Μία βοηθό έχει όλο το σχολείο και νομίζω δύο νοσηλευτές. Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε μας είπαν "ελάτε να πάρετε τα παιδιά σας"».

